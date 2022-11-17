Friendly fire: оккупанты постреляли друг друга во время переправы через Днепр
Источник:Сергей Стерненко
В четверг, 17 ноября, стало известно, что ВСУ вышли на рубеж на правом берегу Днепра. Оккупанты, убегая от украинских военных на катерах, открыли огонь по своим собратьям.
Активист Сергей Стерненко опубликовал видео с камеры российского оккупанта. Сначала россияне бросили гранату в пустой катер, стоявший у берега, а затем выстреливали патроны из своих автоматов.
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Открыли огонь по своим
Убегая, оккупанты привлекли к себе внимание своих собратьев на другом берегу реки. Ни крики, ни шевроны с пометками "Z" не спасли русских солдат.
Вероятно, оккупанты на противоположном берегу решили помочь своим собратьям, чтобы те не встретились с ВСУ. Поэтому русские наемники открыли огонь по своим позициям.
На видео слышно, как один из оккупантов кричит, что он ранен.
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