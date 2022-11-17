Friendly fire: окупанти перестріляли одне одного під час переправи через Дніпро

17 листопада 2022 , 14:31
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Джерело:

Сергій Стерненко

У четвер, 17 листопада, стало відомо, що ЗСУ вийшли на рубіж на правому березі Дніпра. Окупанти, тікаючи від українських військових на катерах, відкрили вогонь по своїх побратимах.

Активіст Сергій Стерненко опублікував відео з камери російського окупанта. Спочатку росіяни кинули гранату у порожній катер, який стояв біля берега, а потім вистрілювали патрони зі своїх автоматів.

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Відкрили вогонь по своїх

Втікаючи, окупанти привернули до себе увагу своїх побратимів на іншому березі річки. Ні крики, ні шеврони з позначками "Z" не врятували російських солдатів.

Ймовірно, окупанти на протилежному березі вирішили допомогти своїм побратимам, аби ті не зустрілись із ЗСУ. Тому російські найманці відкрили вогонь по своїх позиціях.

На відео чути, як один з окупантів кричить, що його поранено.

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Автор: Анна Романюк