ВСУ взяли в плен гражданина Кении на Волчанском направлении. Мужчина рассказал, что якобы поехал в Россию как турист.

Теперь же туда возвращаться не хочет, потому что россияне угрожали ему убийством. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео допроса, опубликованное на странице 57 отдельной мотопехотной бригады имени Костя Гордиенко, бойцы которой и взяли в плен иностранца.

Как кениец попал на войну против Украины?

Кениец рассказывает, что оказался в российской армии, не зная об этом. Ранее он никогда не служил.

Я не ехал в Россию для военной службы. Я поехал туда как турист, чтобы посмотреть разные места. Я провел там две недели. За день до того, как я должен был вернуться в Кению, парень, который меня принимал в России, спросил меня: "Эванс, как тебе Россия?". Я ответил ему, что Россия хорошая. Он спросил меня: "Ты хотел бы остаться здесь?" Я ответил: "Да". Но проблема в том, что моя виза закончилась. Он сказал мне: "Я могу что-то для тебя сделать"",

– говорит оккупант.

По его словам, россиянин предложил ему "работу", а впоследствии пришел с бумагами, написанными на русском языке.

"Я не знал, что это военная работа. Он сказал мне подписать здесь, подписать здесь. После того, как я подписал, он взял мой паспорт и телефон и сказал, что вернет их. И вот так все пошло не так, потому что с того момента за мной пришли другие люди. Они сказали садиться в машину. Я сел в машину... Я думаю, мы ехали около 7 часов", – рассказывает дальше кениец.

На вопрос, куда россияне его везут, они сказали "просто расслабиться".

Так мужчина оказался в военном лагере. Он спросил, почему его туда привезли, на что ему сообщили, что тот подписал "контракт на работу".

Я сказал, что нет, я не хотел военной работы. Он сказал, что я подписал контракт и ничего не могу поделать. Я сказал, что не хочу эту работу. Они сказали, что у меня нет другого выбора,

– жалуется кениец.

Он прошел обучение в течение одной недели, а после получил автомат.

По его словам, в подразделении были не только россияне, но и граждане Беларуси, Таджикистана и тому подобное.

"Я не являюсь врагом Украины. Так, я оказался в ситуации, из которой я не мог выбраться. Я был прикован, потому что не знал, что подписываю. Та подпись испортила мне жизнь", – уверяет в видео оккупант.

Он добавил, что сбежал с российских позиций и после двух ночей вышел на бойцов ВСУ, которых назвал "хорошими людьми". Ему дали воды и еды.

"Эти ребята хорошо ко мне относились", – говорит кениец.

В гражданской жизни мужчина занимался спортом.

Я атлет. Да, это моя жизнь. Я занимаюсь атлетикой уже более 10 лет, потому что люблю бегать,

– рассказывает он.

К россиянам мужчина не хочет возвращаться, потому что они угрожали ему убийством, если не будет воевать. Поэтому просит обменять его в любую другую страну.

"Нет, только не в Россию. Пожалуйста, в другую страну, но не в Россию. Я не хочу в Россию. Точно я не хочу... Я там умру. У меня есть дочь, которая хочет меня видеть. Я одинокий отец. У меня есть дочь 16 лет. Она живет с моей мамой. Я нужен ей", – жалуется пленный.

