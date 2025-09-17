ЗСУ взяли в полон громадянина Кенії на Вовчанському напрямку. Чоловік розповів, що нібито поїхав до Росії як турист.

Тепер же туди повертатися не хоче, бо росіяни погрожували йому вбивством. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на відео допиту, опубліковане на сторінці 57 окремої мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка, бійці якої й взяли у полон іноземця.

Як кенієць потрапив на війну проти України?

Кенієць розповідає, що опинився в російській армії, не знаючи про це. Раніше він ніколи не служив.

Я не їхав до Росії для військової служби. Я поїхав туди як турист, щоб подивитися різні місця. Я провів там два тижні. За день до того, як я мав повернутися до Кенії, хлопець, який мене приймав у Росії, запитав мене: "Еванс, як тобі Росія?". Я відповів йому, що Росія хороша. Він запитав мене: "Ти хотів би залишитися тут?" Я відповів: "Так". Але проблема в тому, що моя віза закінчилася. Він сказав мені: "Я можу щось для тебе зробити"",

– каже окупант.

За його словами, росіянин запропонував йому "роботу", а згодом прийшов з паперами, написаними російською мовою.

"Я не знав, що це військова робота. Він сказав мені підписати тут, підписати тут. Після того, як я підписав, він узяв мій паспорт і телефон і сказав, що поверне їх. І ось так все пішло не так, бо з того моменту за мною прийшли інші люди. Вони сказали сідати в машину. Я сів у машину… Я думаю, ми їхали близько 7 годин", – розповідає далі кенієць.

На питання, куди росіяни його везуть, вони сказали "просто розслабитися".

Так чоловік опинився у військовому таборі. Він запитав, чому його туди привезли, на що йому повідомили, що той підписав "контракт на роботу".

Я сказав, що ні, я не хотів військової роботи. Він сказав, що я підписав контракт і нічого не можу вдіяти. Я сказав, що не хочу цю роботу. Вони сказали, що в мене немає іншого вибору,

– бідкається кенієць.

Він пройшов навчання впродовж одного тижня, а опісля отримав автомат.

За його словами, у підрозділі були не лише росіяни, але й громадяни Білорусі, Таджикистану тощо.

"Я не є ворогом України. Так, я опинився в ситуації, з якої я не міг вибратися. Я був прикутий, бо не знав, що підписую. Той підпис зіпсував мені життя", – запевняє у відео окупант.

Він додав, що втік з російських позицій та після двох ночей вийшов на бійців ЗСУ, яких назвав "хорошими людьми". Йому дали води та їжі.

"Ці хлопці добре до мене ставилися", – каже кенієць.

У цивільному житті чоловік займався спортом.

Я атлет. Так, це моє життя. Я займаюся атлетикою уже більше 10 років, тому що люблю бігати,

– розповідає він.

До росіян чоловік не хоче повертатися, бо вони погрожували йому вбивством, якщо не буде воювати. Тож просить обміняти його у будь-яку іншу країну.

"Ні, тільки не в Росію. Будь ласка, в іншу країну, але не в Росію. Я не хочу в Росію. Точно я не хочу… Я там помру. У мене є дочка, яка хоче мене бачити. Я самотній батько. В мене є дочка 16 років. Вона живе з моєю мамою. Я потрібен їй", – бідкається полонений.

Допит кенійця: дивіться відео

