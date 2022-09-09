"Вторая армия" воюет с детьми: жуткие фото из поврежденного обстрелами садика в Харькове
9 сентября 2022 , 17:26Читати новину українською
Источник:фейсбук ГСЧС
На днях русские захватчики обстреляли Харьков. Как следствие были повреждены 5 многоэтажек, несколько частных жилых домов, развлекательный центр и детский сад.
Таким образом, "вторая армия в мире" воюет с детьми. Фото последствий жуткого обстрела показали в ГСЧС.
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