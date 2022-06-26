Вторая ракета в Киеве попала в детский сад: на месте образовалась воронка

Россияне продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру и терроризировать мирных украинцев. Во время утренних обстрелов Киева 26 июня снаряд попал в детский сад в Шевченковском районе.

Детская площадка на территории дошкольного учреждения разрушена. На месте, где недавно играли дети, огромная воронка размером примерно 7 метров.

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От взрывной волны выбило окна в здании детсада, разрушены качели и поврежден забор. Находился ли кто-то на территории садика и есть ли там пострадавшие неизвестно.

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Под прицелом оказалась многоэтажка

Напомним, что утром 26 июня российская ракета попала в крышу 9-этажного дома. В результате удара рухнули 3 верхних этажа. В доме начался пожар, огонь распространился на площадь около 300 квадратных метров. Жителей двух домов сразу эвакуировали. В первую очередь из дома, в который попала ракета, эвакуировали 25 человек.

Сейчас на месте происшествия работают медики и спасатели, продолжаются поисково-спасательные работы. Сейчас в больницы госпитализировали 5 человек, из них 3 достали из-под завалов. Среди них 7-летняя девочка, ее мама и еще одна женщина. К слову, одна из женщин, которых спасли из-под завалов, оказалась гражданкой России.

Нынешний обстрел Киева: что известно

26 июня враг нанес удар по столице Украины тоже из Каспийского моря, а именно из стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160.

На вооружении Ту-95 и Ту-160 стоят высокоточные ракеты типа Х-101, дальность которой достигает 5 500 км. Поэтому они взлетают в России и запускают ракеты, с легкостью достигая Украины.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что оккупанты пустили на Киев 4 высокоточные ракеты.

Между тем, пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат говорит, что российские захватчики выпустили по Киеву от 4 до 6 ракет. Подразделения противовоздушной обороны сбили часть ракет. Обломки одной уже нашли, а другие до сих пор ищут.

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