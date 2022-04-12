Второй период войны будет тяжелее: Арестович дал четкие советы, как его выдержать

Алексей Арестович предупредил, что второй этап войны может быть тяжелее, чем первый, и рассказал что нужно, чтобы выдержать психологически и пережить этот сложный период.

В видеообращении Арестович отметил, что сейчас время, когда мы устали, измотались, а противник научился.

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Наступление побитых войск

Советник подчеркнул, что Россия еще имеет много солдат, наступления будут, но это будут наступления очень разбитых и деморализованных военных.

Их будут собирать с миру по нитке. На одного небитого – 10 битых. То есть, если они битые, они будут осторожнее действовать и согласно всем правилам боевой науки,

– отметил Арестович.

В то же время действовать осторожно нужно и нам. В частности, не поддаваться панике, когда появляется неоднозначная информация, как вот о наступлении из Беларуси, возможном применении химического оружия в Мариуполе, или о том, что наши сдаются в плен – все это враг использует, как психологическое давление на нас.

По словам Арестовича, есть два простых правила, как пережить этот сложный период. А он будет сложный.

Будет сложный период, потому что будут тяжелые новости с фронта и потери, и отступления, и возможен повтор Краматорска. Мы же имеем дело с россиянами – они как били, так и будут бить по живым кварталам, по городам,

– объяснил Арестович.

Также будет трудно, потому что уже нет той психологической крепости, чтобы это все выдерживать.

Чувство вины будет разрушать украинцев

Советник отметил, что в Киеве, и в других городах, где уже отошла опасность, у людей возникает чувство вины и оно будет сильно разрушать людей. Даже больше, чем новости о применении оружия.

Психология это объясняет, как ложное чувство вины. И именно его сейчас испытывает много людей. И именно это ощущение ищет "на кого же сбросить проекцию". Кто сдал Мариуполь, на кого же это сбросить, который кстати, никто не сдал,

– добавил Алексей.

Что поможет вам выстоять

Понимание происходящего. Надо мыслить не категориями "квартиры или этажа", это когда ссорятся соседи одного этажа, а категорией "общего дома", когда мы понимаем, что на этажах может происходить разное, например, могут ссориться представители разных политических сил, но у нас общий дом, в интересах которого нужно действовать.

Арестович в частности посоветовал визуализировать: что вот сейчас вы в своей комнате с кем-то спорите, но есть общий дом и мы либо вместе утонем, либо вместе выстоим и расцветем.

И второе: когда вы читаете чужие сообщения и вам кажется, что это предательство, цинизм, лучше перечитайте это сообщение еще раз, но так, будто слушаете своего друга, которому совсем не все равно. Вы поймете, что значительную роль в месседже играют эмоции.

Выживает тот, кто думает о людях хорошо

Выживает психологически только тот, кто думает о людях хорошо. Тот кто думает о людях плохо, разрушает сам себя,

– отметил Арестович.

А потому нужно быть сильными. Но и здесь не все так однозначно. Ведь быть сильным, когда видим фото сотен расстрелянных российских танков и пленных оккупантов, и быть сильным, когда показывают украинских пленных – это совсем другое.

По настоящему сильные те, кто силен, когда плохо. Вот сейчас все и поделятся: кто силен по-настоящему, а кто слаб и кричит,

– добавил он.

На конец Арестович еще раз сказал, что второй этап может быть хуже, чем первый, но закончится нашей победой. Для этого лишь нужно, чтобы как можно большее количество людей было "сильными по-настоящему".

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