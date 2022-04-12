Говорить о каком-то затишье рано. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает 24 канал.

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В минувшие сутки Вооруженные Силы Украины отбили 6 атак врага. Сейчас у нас больше таких территорий, которые уже запечатлены и на которые оккупанты не попали.

Сегодня нельзя говорить о каком-то затишье. Интенсивность боев снизилась, если смотреть по карте и по регионам Украины,

– рассказала чиновница.

Однако если измерять это оружием и попытками врага попасть вглубь Украины, то интенсивность не спадает.

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