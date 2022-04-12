Говорити про якесь затишшя наразі рано. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує 24 канал.

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Минулої доби Збройні Сили України відбили 6 атак ворога. Зараз у нас більше таких територій, які вже відбиті й на які окупанти не потрапили.

Сьогодні не можна говорити про якесь затишшя. Інтенсивність боїв знизилася, якщо дивитися по карті й по регіонах України,

– розповіла чиновниця.

Однак, якщо вимірювати це зброєю та намаганнями ворога потрапити вглиб України, то інтенсивність не спадає.

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