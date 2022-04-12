Удар произошел во время ночной "воздушной тревоги". Об этом 24 каналу сообщили источники в Хмельницком ОВА.

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Ночью во время "воздушной тревоги" произошел ракетный удар в инфраструктурный объект на территории Хмельницкой области,

– сообщили в ОВА.

В результате удара произошел пожар, который в настоящее время ликвидирован.

Также сообщают, что жертв и пострадавших от атаки врага нет.

К слову, неспокойной ночь была и на Днепропетровщине – российские захватчики нанесли две атаки с воздуха по Синельниковскому району.

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