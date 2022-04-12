Другий період війни буде важчим: Арестович дав чіткі поради, як його витримати
Джерело:фейсбук Олексія Арестовича
Олексій Арестович попередив, що другий етап війни може бути важчий, ніж перший та розповів, що потрібно, аби витримати психологічно та пережити цей складний період.
У відеозверненні Арестович зауважив, що зараз час, коли ми втомились, виснажились, а противник навчився.
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Наступ побитих військ
Радник наголосив, що Росія ще має багато солдатів, наступи будуть, але це будуть наступи дуже побитих і деморалізованих військових.
Їх збиратимуть з світу по нитці. На одного небитого – 10 битих. Тобто, якщо вони биті, вони будуть обережніше діяти і згідно з всіма правилами бойової науки,
– зазначив Арестович.
Водночас діяти обережно потрібно і нам. Зокрема. не піддаватись паніці, коли з'являється неоднозначна інформація, як от про наступ з Білорусі, можливе застосування хімічної зброї в Маріуполі, або про те, що наші здаються в полон – усе це ворог використовує, як психологічний тиск на нас.
За словами Арестовича, є два простих правила, як пережити цей складний період. А він буде складний.
Буде складний період, тому що будуть важкі новини з фронту і втрати, і відступи, і можливий повтор Краматорська. Ми ж маємо справу з росіянами – вони як били, так і будуть бити по живим кварталам, по містах,
– пояснив Арестович.
Також буде важко, тому що уже немає тієї психологічної фортеці, щоб це все витримувати.
Почуття вини руйнуватиме українців
Радник зазначив, що у Києві, і в інших містах, де уже відійшла небезпека, у людей виникає почуття вини і воно сильно руйнуватиме людей. Навіть більше, ніж новини про застосування зброї.
Психологія це пояснює, як хибне почуття вини. І саме його зараз відчуває багато людей. І саме це відчуття шукає "на кого ж скинути проєкцію". Хто здав Маріуполь, який до речі, ніхто не здав,
– додав Олексій.
Що допоможе вам вистояти
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Розуміння того, що відбувається.
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Треба мислити не категоріями "квартири чи поверху", це коли сваряться сусіди одного поверху, а категорією "спільного дому", коли ми розуміємо, що на поверхах може відбуватись різне, наприклад, можуть сваритись представники різних політичних сил, але у нас спільний дім, в інтересах якого потрібно діяти.
Арестович зокрема порадив візуалізувати: що ось зараз ви у своїй кімнаті з кимось сперечаюсь, але є спільний будинок і ми або разом втонемо, або разом вистоїмо і розцвітемо.
І друге: коли ви читаєте чужі повідомлення і вам здається, що це зрада, цинізм, краще перечитайте це повідомлення ще раз, але так, ніби слухаєте свого друга, якому зовсім не все одно. Ви зрозумієте, що значну роль у меседжі відіграють емоції.
Виживає той, хто думає про людей добре
Виживає психологічно тільки той, хто думає про людей добре. Той хто думає про людей погано, руйнує сам себе,
– зауважив Арестович.
А тому потрібно бути сильними. Але й тут не усе так однозначно. Адже бути сильним, коли бачимо фото сотень розстріляних російських танків і полонених окупантів, і бути сильним, коли показують українських полонених – це зовсім інше.
По справжньому сильні ті, хто сильний, коли погано. От зараз усі й поділяться: хто сильний по-справжньому, а хто слабкий і кричить,
– додав він.