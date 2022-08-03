"Выбл**ки деда Вовы": в Киеве провели мощную акцию, чтобы показать отношение к путинским воинам

В Киеве возле посольства россии прошла протестная акция "Выблядки деда Вовы". Цель акции – показать отношение украинцев к так называемой "элите" российской армии – вдв.

вдв – ибо выбл**ки деда вовы

Организовали акцию активисты Общественной Организации "Агентство Развития Демократии и Информационных Свобод". Ее представитель и инициатор протеста Юрий Федоренко рассказал 24 каналу, что день для проведения акции выбрали неслучайно – 3 августа, в международный день арбуза. "Ибо российские оккупанты только на это и годятся, чтобы об их головы разбивать арбузы".

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русские воины не заслуживают называться военными

Юрий Федоренко отметил, что военное вторжение россиян в Украину разрушило имидж некогда "элитных" подразделений российской армии.

Ведь в первый же день вторжения россия потеряла "элиту элит" при попытке захвата аэропорта Гостомель. Там высадилась 45-я бригада специального назначения вдв, но практически вся она была уничтожена украинскими защитниками. Российская "элита" не прошла испытание Украиной.

После Гостомеля, Ирпеня, Бучи – русских захватчиков нельзя назвать офицерами. Они не заслуживают называться военными,

– добавляет Федоренко.

В Киеве под посольством россии прошла протестная акция "Выбл**ки деда Вовы" / Фото ОО "АРДИС"

20% потерь оккупантов - "синие береты"

Юрий Федоренко отмечает, что единственным достижением путинского вдв в Украине стали колоссальные потери личного состава и разрушение "совкового" мифа о непобедимости десантных войск страны-агрессора.

Потери вдв составляют 20% от общих потерь оккупантов. Каждый 5 захватчик принадлежит "голубым беретам",

– подчеркнул Федоренко.

Итак, подразделения, уже давно потерявшие всю свою историческую славу, превратились в обычное "пушечное мясо" даже для путина и его окружения.

"Не секрет, что путин переоценили собственные ресурсы и силы, которые существуют исключительно на бумаге, которые любезно подсовывали путину его подчиненные. Однако ситуация с вдв в очередной раз это подтверждает. От прежней "гордости и славы" остались лишь военные преступления, которыми "прославились" в Украине российские "славные десантники", – добавил Федоренко.

Справка. 2 августа в россии традиционно отмечают "день вдв". Гуляние трудно назвать "празднованием", это скорее рагульство. Обычно в этот день представители вдв били бутылки о свои и чужие головы, ныряли в фонтаны, избивали и калечили обычных, не "элитных" граждан. А потому название протестной акции соответствующее – "вдв" – "выбл**ки деда вовы".

По словам организаторов, название акции также полностью зеркало отношение украинцев к оккупационной армии, которая своими преступлениями против украинцев навеки заклеймила себя позором, превратившись из "воинов" в обычных "выбля**ов" сошедшего с ума пожилого бункерного "деда вовы".



Под посольство россии принесли арбузы / Фото ОО "АРДИС"

На акцию принесли арбузы

Андрей Сидельников российский оппозиционер и лидер международного движения "Говорите громче!" объяснил, почему протестующие принесли в посольство арбузы.

Арбузы поставляют из Херсонской области. Этой акцией мы хотели сказать, что рано или поздно и Херсон и другие оккупированные территории Украины вернутся домой, в состав Украины. И в конце концов победа в этой войне будет за украинским народом,

– отметил Сидельников.



Юрий Федоренко и Андрей Сидельников на сегодняшней акции в Киеве / Фото ОО "АРДИС"

Оппозиционер также отметил, что акция приурочена ко дню вдв, который празднуют в россии 2 августа и объяснил всю несуразность ситуации.

"путин собирался захватить Украину за 3 - 4 дня, поэтому сразу бросил в войну "элитные" части российских войск, в том числе вдв. И эти войска были разгромлены украинской армией, украинским сопротивлением, силами терробороны", - сказал Андрей Сидельников.

Заметив, что речь о первых днях именно полномасштабной фазы войны, ведь война как таковая началась еще в 2014 году, когда россия аннексировала Крым.

"Со всем тем, в первые дни новой фазы элитные части войск были разбиты", – добавил оппозиционер.

Андрей Сидельников не мог не прокомментировать празднование дня этих уже разбитых "элитных войск" и на самой россии.

Обычно 2 августа в россии на день вдвое "синие береты" устраивают дебоши, пьяные драки, все парки ими оккупированы, они там купаются в фонтанах. Родители своих детей в этот день гулять не выпускают – понимают, что это опасно. Все празднования "элитных войск" сводятся к пьяным дебошам,

– объяснил Сидельников.

Оппозиционер подчеркнул, что активисты принесли в посольство россии гнилые арбузы, "чтобы накормить ими вволю путина и его "элитные войска" и тем самым показать, что Херсон – это Украина, несмотря на временную оккупацию. Херсон вернется домой".

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