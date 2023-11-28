Полиция задержала подозреваемого: во время выборов барона ромов на Закарпатье произошло убийство

В Подвиноградове Закарпатской области задержан злоумышленник – участник драки, убивший мужчину. Как пишут СМИ, конфликт произошел на выборах нового барона в местном лагере ромов.

В понедельник, 27 ноября, о задержании 34-летнего подозреваемого сообщили в правоохранительных органах. По версии следствия, он металлическим предметом ударил по голове 40-летнего мужчину – тот погиб.

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Выборы барона и убийство мужчины на Закарпатье

В полиции отмечают: сообщение о драке поступило около 15:00. Произошла стычка на одной из улиц в селе Подвиноградов Береговского района. По вызову прибыла следственно-оперативная группа.

Также в помощь по вызову прибыли спецназначители Роты полиции особого назначения ГУ Нацполиции в Закарпатской области. Они сразу остановили схватку.

В результате происшествия был смертельно травмирован один из участников. Был задержан злоумышленник, причастный к нанесению телесных повреждений 40-летнему погибшему: подозреваемым является 34-летний местный житель,

– говорится в сообщении.

Важно, что правоохранители установили и других участников потасовки. Местное издание "Закарпатье 24" уточняет, что произошли целые беспорядки из-за выборов нового барона.

Начались разборки между целыми кланами – двумя группами влияния внутри конкурирующих между собой лагеря ромов. Очевидцы сняли видео с места происшествия.

Схватка на Закарпатье из-за выборов нового барона: смотрите видео местных СМИ

Задержанный доставлен в следственный изолятор. Предварительно следователи квалифицировали его действия по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса – то есть умышленное нанесение тяжкого телесного повреждения.

Правоохранители задержали подозреваемого, убившего мужчину на Закарпатье / Фото полиции

Кто такой барон По историческому определению, это старейшина в лагере ромов – кочевом народе, который на протяжении веков постоянно путешествовал по лагерям. Главной его функцией была коммуникация с местными властями. Сейчас же это слово приобрело "уголовный шлейф". Однако важно не иметь лишних дискриминационных предубеждений по отношению к ромским этническим группам.

Источник: По историческому определению, это старейшина в лагере ромов – кочевом народе, который на протяжении веков постоянно путешествовал по лагерям. Главной его функцией была коммуникация с местными властями. Сейчас же это слово приобрело "уголовный шлейф". Однако важно не иметь лишних дискриминационных предубеждений по отношению к ромским этническим группам.Источник: Статья УП

В правоохранительных органах отмечают: впоследствии возможна дополнительная правовая квалификация этого дела.

Вспомним, что полиция на днях сообщила о подозрении матери-воспитательнице дома семейного типа. По версии следствия, она систематически издевалась над своими подопечными. В частности, однажды избивала 13-летнего мальчика сначала руками, а затем металлической ножкой стола.