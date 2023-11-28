Поліція затримала підозрюваного: під час виборів ромського барона на Закарпатті сталося вбивство

У Підвиноградові Закарпатської області затримали зловмисника, що був учасником бійки та вбив чоловіка. Як пишуть ЗМІ, конфлікт стався під час виборів нового барона в місцевому таборі ромів.

У понеділок, 27 листопада, про затримання 34-річного підозрюваного повідомили у правоохоронних органах. За версією слідства, він металевим предметом вдарив по голові 40-річного чоловіка – той загинув.

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Вибори барона і вбивство чоловіка на Закарпатті

У поліції зазначають: повідомлення про бійку надійшло близько 15:00. Сталася сутичка на одній із вулиць у селі Підвиноградів Берегівського району. На виклик прибула слідчо-оперативна група.

Також у підмогу на виклик прибули спецпризначенці Роти поліції особливого призначення ГУ Нацполіції в Закарпатській області. Вони одразу ж зупинили сутичку.

Внаслідок події було смертельно травмовано одного з учасників. Було затримано зловмисника, причетного до завдання тілесних ушкоджень 40-річному загиблому: підозрюваним є 34-річний місцевий житель,

– йдеться у повідомленні.

Важливо, що правоохоронці встановили й інших учасників бійки. Місцеве видання "Закарпаття 24" уточнює, що відбулись цілі заворушення через з виборами нового барона.

Розпочалися розбірки між цілими кланами – двома групами впливу всередині табору ромів, що конкурують між собою. Очевидці зняли відео з місця події.

Сутичка на Закарпатті через вибори нового барона: дивіться відео місцевих ЗМІ

Затриманого доправили до слідчого ізолятора. Попередньо, слідчі кваліфікували його дії за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу – тобто умисне завдання тяжкого тілесного ушкодження.

Правоохоронці затримали підозрюваного, що вбив чоловіка на Закарпатті / Фото поліції

Хто такий барон За історичним визначенням, це старійшина у таборі ромів – кочовому народі, що упродовж століть постійно мандрував таборами. Головною його функцією була комунікація з місцевою владою. Зараз же це слово набуло "кримінального шлейфу". Однак важливо не мати зайвих дискримінаційних упереджень щодо ромських етнічних груп.

Джерело: За історичним визначенням, це старійшина у таборі ромів – кочовому народі, що упродовж століть постійно мандрував таборами. Головною його функцією була комунікація з місцевою владою. Зараз же це слово набуло "кримінального шлейфу". Однак важливо не мати зайвих дискримінаційних упереджень щодо ромських етнічних груп.Джерело: Стаття УП

У правоохоронних органах наголошують: згодом можлива додаткова правова кваліфікація цієї справи.

Згадаємо, що поліція цими днями повідомила про підозру матері-виховательці будинку сімейного типу. За версією слідства, вона систематично знущалася зі своїх підопічних. Зокрема, одного разу била 13-річного хлопчика спочатку руками, а потім металевою ніжкою столу.