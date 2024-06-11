Главного результата не достигли: какой у России был замысел относительно выборов в Европарламент

В воскресенье, 9 июня, завершились выборы в Европарламент. Россия изо всех сил пыталась повлиять на результаты. Однако врагу это на сегодня не удалось.

Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Олег Лисный. По его словам, Кремль имеет цель разрушить евроинституты или посадить туда своих пророссийских политиков.

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"Они максимально сделали для того, чтобы получить очень важные для них результаты. Но основного результата достичь не удалось. Я надеюсь. И пока это имеет такой вид. Я о сегодня на сегодня говорю, потому что сейчас прогнозировать что-то очень далеко сомнительно. Но они хотят разрушить евроинституты как таковые или насадить там своих прокси", – сказал он.

Россия прямо-непрямо влияла на выборы

Олег Лисный отметил, что Россия пытается подкупать различных европейских политиков, как праворадикалов, так и леворадикалов. Какой-то процент пророссийских лиц таки удалось протащить.

Да, этот всплеск тех людей, которые против миграции и так далее, объективно опирается на то, что происходит в мире. То, что происходит в мире, инспирирует Россия. Поэтому она прямо-непрямо влияла на эти выборы. Какого-то результата она все-таки достигла, кого-то они протащили из пророссийских,

– подчеркнул он.

Как объяснил политолог, главное, чтобы силы, которые сформируют коалицию в Европарламенте, были не только проукраинские, но и проевропейские. Они должны озвучивать, что Россия не остановится, а потому в Европе может быть война, к которой нужно готовиться.

"Они должны быть проевропейские, должны сформировать видение о том, что будет война, что к ней надо готовиться, а Украина – это составляющая победы или противостояния. Я очень надеюсь, что мы такую позицию все-таки увидим", – подчеркнул Лисный.

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