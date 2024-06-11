Головного результату не досягнули: який у Росії був задум щодо виборів до Європарламенту

У неділю, 9 червня, завершилися вибори до Європарламенту. Росія з усіх сил намагалась вплинути на результати. Однак ворогу це на сьогодні не вдалося.

Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Олег Лісний. За його словами, Кремль має ціль зруйнувати євроінституції або посадити туди своїх проросійських політиків.

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"Вони максимально зробили для того, щоб отримати дуже важливі для них результати. Але основного результату досягнути не вдалося. Я сподіваюсь. І поки це має такий вигляд. Я про сьогодні на сьогодні кажу, тому що зараз прогнозувати щось дуже далеко сумнівно. Але вони хочуть зруйнувати євроінституції як такі або насадити там своїх проксі", – сказав він.

Росія прямо-непрямо впливала на вибори

Олег Лісний зазначив, що Росія намагається підкуповувати різних європейських політиків, як праворадикалів, так і ліворадикалів. Якийсь відсоток проросійських осіб таки вдалося протягнути.

Так, цей сплеск тих людей, які проти міграції і так далі, об'єктивно спирається на те, що відбувається у світі. Те, що відбувається у світі, інспірує Росія. Тому вона прямо-непрямо впливала на ці вибори. Якогось результату вона все-таки досягла, когось вони протягнули з проросійських,

– підкреслив він.

Як пояснив політолог, головне, щоб сили, які сформують коаліцію в Європарламенті, були не лише проукраїнські, а й проєвропейські. Вони повинні озвучувати, що Росія не зупиниться, а тому в Європі може бути війна, до якої потрібно готуватися.

"Вони повинні бути проєвропейські, повинні сформувати візію про те, що буде війна, що до неї треба готуватися, а Україна – це складова перемоги або протистояння. Я дуже сподіваюсь, що ми таку позицію все-таки побачимо", – наголосив Лісний.

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