Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Олег Лісний. За його словами, Кремль має ціль зруйнувати євроінституції або посадити туди своїх проросійських політиків.
До теми Вибори до Європарламенту: лідирують проукраїнські чи проросійські партії
"Вони максимально зробили для того, щоб отримати дуже важливі для них результати. Але основного результату досягнути не вдалося. Я сподіваюсь. І поки це має такий вигляд. Я про сьогодні на сьогодні кажу, тому що зараз прогнозувати щось дуже далеко сумнівно. Але вони хочуть зруйнувати євроінституції як такі або насадити там своїх проксі", – сказав він.
Росія прямо-непрямо впливала на вибори
Олег Лісний зазначив, що Росія намагається підкуповувати різних європейських політиків, як праворадикалів, так і ліворадикалів. Якийсь відсоток проросійських осіб таки вдалося протягнути.
Так, цей сплеск тих людей, які проти міграції і так далі, об'єктивно спирається на те, що відбувається у світі. Те, що відбувається у світі, інспірує Росія. Тому вона прямо-непрямо впливала на ці вибори. Якогось результату вона все-таки досягла, когось вони протягнули з проросійських,
– підкреслив він.
Як пояснив політолог, головне, щоб сили, які сформують коаліцію в Європарламенті, були не лише проукраїнські, а й проєвропейські. Вони повинні озвучувати, що Росія не зупиниться, а тому в Європі може бути війна, до якої потрібно готуватися.
"Вони повинні бути проєвропейські, повинні сформувати візію про те, що буде війна, що до неї треба готуватися, а Україна – це складова перемоги або протистояння. Я дуже сподіваюсь, що ми таку позицію все-таки побачимо", – наголосив Лісний.
Вибори до Європарламенту: головне
- Традиційно вибори до Європарламенту проходили протягом 4 днів. 6 червня вони стартували у Нідерландах, 7 – 8 червня пройшли в Ірландії, Латвії, на Мальті, у Словаччині та Чехії. Переважна частина інших країн ЄС проводила вибори в неділю, 9 червня.
- Станом на 20:00 (за європейським часом) 9 червня найбільшу фракцію у десятому скликанні Європарламенту отримає проукраїнська Європейська народна партія (ЄНП). Ймовірно, вона матиме 186 з 720 місць.
- Відомо, що від цієї партії Урсула фон дер Ляєн є кандидатом на пост глави Єврокомісії. Вона заявила, що хоче сформувати "центр" в оновленому Європейському парламенті. Ця коаліція складатиметься з партій, що мають проєвропейську і проукраїнську позиції.