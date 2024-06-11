Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Олег Лісний. За його словами, Кремль має ціль зруйнувати євроінституції або посадити туди своїх проросійських політиків.

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"Вони максимально зробили для того, щоб отримати дуже важливі для них результати. Але основного результату досягнути не вдалося. Я сподіваюсь. І поки це має такий вигляд. Я про сьогодні на сьогодні кажу, тому що зараз прогнозувати щось дуже далеко сумнівно. Але вони хочуть зруйнувати євроінституції як такі або насадити там своїх проксі", – сказав він.

Росія прямо-непрямо впливала на вибори

Олег Лісний зазначив, що Росія намагається підкуповувати різних європейських політиків, як праворадикалів, так і ліворадикалів. Якийсь відсоток проросійських осіб таки вдалося протягнути.

Так, цей сплеск тих людей, які проти міграції і так далі, об'єктивно спирається на те, що відбувається у світі. Те, що відбувається у світі, інспірує Росія. Тому вона прямо-непрямо впливала на ці вибори. Якогось результату вона все-таки досягла, когось вони протягнули з проросійських,

– підкреслив він.

Як пояснив політолог, головне, щоб сили, які сформують коаліцію в Європарламенті, були не лише проукраїнські, а й проєвропейські. Вони повинні озвучувати, що Росія не зупиниться, а тому в Європі може бути війна, до якої потрібно готуватися.

"Вони повинні бути проєвропейські, повинні сформувати візію про те, що буде війна, що до неї треба готуватися, а Україна – це складова перемоги або протистояння. Я дуже сподіваюсь, що ми таку позицію все-таки побачимо", – наголосив Лісний.

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