Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Олег Лисный. По его словам, Кремль имеет цель разрушить евроинституты или посадить туда своих пророссийских политиков.

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"Они максимально сделали для того, чтобы получить очень важные для них результаты. Но основного результата достичь не удалось. Я надеюсь. И пока это имеет такой вид. Я о сегодня на сегодня говорю, потому что сейчас прогнозировать что-то очень далеко сомнительно. Но они хотят разрушить евроинституты как таковые или насадить там своих прокси", – сказал он.

Россия прямо-непрямо влияла на выборы

Олег Лисный отметил, что Россия пытается подкупать различных европейских политиков, как праворадикалов, так и леворадикалов. Какой-то процент пророссийских лиц таки удалось протащить.

Да, этот всплеск тех людей, которые против миграции и так далее, объективно опирается на то, что происходит в мире. То, что происходит в мире, инспирирует Россия. Поэтому она прямо-непрямо влияла на эти выборы. Какого-то результата она все-таки достигла, кого-то они протащили из пророссийских,

– подчеркнул он.

Как объяснил политолог, главное, чтобы силы, которые сформируют коалицию в Европарламенте, были не только проукраинские, но и проевропейские. Они должны озвучивать, что Россия не остановится, а потому в Европе может быть война, к которой нужно готовиться.

"Они должны быть проевропейские, должны сформировать видение о том, что будет война, что к ней надо готовиться, а Украина – это составляющая победы или противостояния. Я очень надеюсь, что мы такую позицию все-таки увидим", – подчеркнул Лисный.

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