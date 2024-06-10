Об этом Урсула фон дер Ляйен заявила в Брюсселе после объявления предварительных результатов выборов. Президент Европейской комиссии также поблагодарила избирателей за доверие.

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Глава Еврокомиссии высказалась о результатах экзитпола

В заявлении для журналистов Урсула фон дер Ляйен отметила, что это "хороший день для Европейской народной партии".

Ведь по последним данным экзитполов, Европейская народная партия получает 189 мест в Европейском парламенте. За ней идут социалисты и демократы со 135 местами, а также партия "Обновить Европу" с 83 местами.

Вместе с тем группа европейских консерваторов и реформистов во главе с партией "Итальянские братья" Джорджии Мелони могут получить 72 места. Кроме того, ультраправая партия "Идентичность и демократия", по последним данным, получит 58 мест.

Мы выиграли европейские выборы. Эти выборы дали нам два месседжа: во-первых, в центре остается большинство для сильной Европы, а это крайне важно для стабильности. Другими словами, центр держится,

– сказала фон дер Ляйен.

А другой месседж, по словам президента Еврокомиссии, является то, что крайние левые и правые получили поддержку. Поэтому результат связан с большой ответственностью для партий центра.

Фон дер Ляйен хочет создать новый "центр" в Европарламенте

Урсула фон дер Ляйен также добавила, что хочет продолжать работать "с теми, кто проевропейский, проукраинский", и поддерживает "проверховенство права". Кроме того, она заявила, что сейчас "мир вокруг нас находится в смятении".

"Силы извне и изнутри пытаются дестабилизировать наши общества и пытаются ослабить Европу. Мы никогда этого не допустим. Эти результаты выборов показывают, что большинство европейцев хотят сильной Европы", – подчеркнула она.

В своем заявлении фон дер Ляйен также подчеркнула свою приверженность консолидации политического большинства проевропейских сил во время избирательной кампании. Как следствие, Европейская народная партия (ЕНП) немедленно начнет сотрудничество с другими крупными политическими группами, такими как Прогрессивный альянс социалистов и демократов (S&D) и "Обновить Европу", которые разделяют похожие платформы.

Обратите внимание! Традиционно выборы в Европейский парламент проходят в течение 4 дней. Процесс начался в Нидерландах 6 июня, а 7 и 8 июня – в Ирландии, Латвии, Мальте, Словакии и Чешской Республике. В большинстве других стран ЕС выборы состоялись в воскресенье, 9 июня.