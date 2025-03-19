Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что операции, которые проводятся Силами обороны и безопасности, в частности Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, имеют системный характер. Главная их цель – понятна: прежде всего уменьшать потенциал оккупантов, который ими используется.

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ВСУ этим могут воспользоваться

Мусиенко отметил, что также для Украины важно создавать условия для проведения в будущем определенных действий. В частности, по уничтожения военной инфраструктуры врага на оккупированном Крымском полуострове.

Кроме того, Украина демонстрирует, что Россия должна быть заинтересована в том, чтобы пойти на режим прекращения огня, который предлагают Вашингтон и Киев. Ведь Украина имеет силы и средства для того, чтобы наносить удары по российским военным объектам. Это наш инструмент, наши возможности и демонстрация того, на что мы способны,

– подчеркнул военнослужащий ВСУ.

Еще один важный аспект последствий этих атак – поражение, являющихся очень ценными и дорогими, российских систем ПВО, радаров к системам ПВО, зенитно-ракетных комплексов и т. д.

Соответственно враг несет огромные убытки, которые, в частности, связаны с расходованием дополнительных средств и времени на изготовление этих систем. Также на передислокацию техники на другие направления.

В будущем это может создавать пробелы в защите и в России, и на оккупированных территориях. Этими пробелами непременно смогут воспользоваться Вооруженные Силы Украины,

– отметил Александр Мусиенко.

Если Россия будет и в дальнейшем демонстрировать свое пренебрежение предложениями Соединенных Штатов о прекращении огня, то и Украина будет действовать. Президент Украины Владимир Зеленский очень четко и не двусмысленно акцентировал на том, что Киев не будет наблюдать, а будет наносить ответные удары.

Напомним, что украинская разведка в течение нескольких дней наносила удары по территории оккупированного Крыма, где поразила ряд ценной техники россиян – радиолокационные станции (РЛС): 48Я6-К1 "Подлет" (2 единицы); 1Л125 "Ниобий-СВ" (2 единицы); 39Н6 "Каста 2Е2" (3 единицы); 9С19 "Имбирь"; "Небо-СВ"; С-300ВМ; "Небо-М"; 59Н6-Е "Противник-ГЕ"; БРЛС "Мыс".

Кроме того, были атакованы пусковые установки С-300СВ, командные пункты РЛС "СТ-68" и РЛС 39Н6 "Каста 2Е2", а также три российских зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1", транспортно-буксирное судно проекта С4236, универсальный буксир "Федор Урюпин" и вертолет Ми-8.