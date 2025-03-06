Кроме этого, произошла мощная детонация. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно о взрывах в Крыму

В российских СМИ сообщают, что якобы удалось сбить 4 ударных беспилотника над акваторией Черного моря на значительном расстоянии от берега в районе Качи. Однако также были слышны взрывы в районе Севастополя и виднелось зарево вблизи аэродрома "Бельбек". Там включили сигнал тревоги.

Взрывы в Севастополе: видео очевидцев

Кроме этого, сообщают о взрывах в районе аэродрома Кача, еще два было слышно в Заозерном. Громко в этот вечер и в Саках, под ударом аэродром в Новофедоровке. Также слышны взрывы в районе мыса Фиолент. По данным российских СМИ, там якобы отработал "Панцирь-С1".

В результате атаки беспилотниками в Севастополе морской пассажирский транспорт приостановил движение. Данных о пострадавших пока нет.