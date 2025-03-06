Окрім цього, відбулася потужна детонація. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо про вибухи в Криму

У російських ЗМІ повідомляють, що нібито вдалося збити 4 ударних безпілотники над акваторією Чорного моря на значній відстані від берега в районі Качі. Проте також було чутно вибухи в районі Севастополя та виднілося зарево поблизу аеродрому "Бельбек". Там ввімкнули сигнал тривоги.

Вибухи в Севастополі: відео очевидців

Окрім цього, повідомляють про вибухи в районі аеродрому Кача, ще два було чути в Заозерному. Гучно цього вечора і в Саках, під ударом аеродром у Новофедорівці. Також чутно вибухи в районі мису Фіолент. За даними російських ЗМІ, там нібито відпрацював "Панцир-С1".

Внаслідок атаки безпілотниками в Севастополі морський пасажирський транспорт призупинив рух. Даних про постраждалих наразі немає.