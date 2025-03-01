Вони зазнали важких травм. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Атеш".

Дивіться також У Криму дрон уразив російську радіолокаційну станцію ППО, – ЗМІ

Поранених терміново везли до Сімферополя

Завдяки інформації від агентів руху та простих жителів Криму, ЗСУ результативно атакували російські військові об'єкти у Новофедорівці.

Партизани стверджують, що тієї ночі було ліквідовано та поранено російських військових. Їх спочатку доправили до лікарні в Саках, а потім – кількох із них у тяжкому стані терміново до Сімферополя.

Цей об'єкт є ключовим для повітряно-космічних сил Росії, а знищення інфраструктури аеродрому значно знижує боєздатність окупантів на всьому півдні України та Чорному морі,

– зауважили партизани.

Вони наголошують, що продовжують слідкувати за ворогом, щоб результативних атак було ще більше.

Нагадаємо, що у ніч на 26 лютого вибухи лунали не лише у Саках, але й у Севастополі, Керчі та в районі аеродрому Бельбек. Тоді російська "певео" нібито знищила 30 БпЛА над окупованим Кримом.