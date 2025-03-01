Они получили тяжелые травмы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Атеш".

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Раненых срочно везли в Симферополь

Благодаря информации от агентов движения и простых жителей Крыма, ВСУ результативно атаковали российские военные объекты в Новофедоровке.

Партизаны утверждают, что той ночью были ликвидированы и ранены российские военные. Их сначала доставили в больницу в Саках, а затем – нескольких из них в тяжелом состоянии срочно в Симферополь.

Этот объект является ключевым для воздушно-космических сил России, а уничтожение инфраструктуры аэродрома значительно снижает боеспособность оккупантов на всем юге Украины и Черном море,

– отметили партизаны.

Они отмечают, что продолжают следить за врагом, чтобы результативных атак было еще больше.

Напомним, что в ночь на 26 февраля взрывы раздавались не только в Саках, но и в Севастополе, Керчи и в районе аэродрома Бельбек. Тогда российская "певео" якобы уничтожила 30 БпЛА над оккупированным Крымом.