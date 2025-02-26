Об этом сообщают пропагандистские СМИ, передает 24 Канал. Дроны летели в направлении морского порта города Туапсе.

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Что известно о ночной атаке

Минобороны государства-агрессора уже отчиталось о 128 сбитых "украинских" воздушных целей: 83 – над Краснодарским краем, 30 – над оккупированным Крымом, 8 – над акваторией Азовского моря, 5 – над Черным морем и по 1 – над Курской и Брянской областями.

Россияне называют эту атаку одной из самых массированных на регион за все время, они "всю ночь наблюдали сбивание беспилотников над Черным морем".

Информации о пострадавших пока нет, однако губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о якобы повреждении частных домов.

Ранее 24 Канал сообщал о ночных взрывах во временно оккупированном Крыму – в Саках, Севастополе и районе аэродрома Бельбек. Там оккупанты подняли самолеты, а движение по Керченскому мосту было временно перекрыто.