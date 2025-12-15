Меньше, чем в сентябре: опрос показал, сколько украинцев поддерживают выборы во время войны

В случае прекращения огня и получения гарантий безопасности 25% украинцев поддерживают проведение выборов. В то же время менее 10% граждан считают, что выборы нужно проводить до прекращения огня.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на опрос Киевского международного института социологии.

Сколько украинцев поддерживают выборы во время войны?

Согласно опросу общественного мнения "Омнибус" в течение 26 ноября – 13 декабря 2025 года, 25% респондентов поддерживают проведение выборов в случае прекращения огня и получения гарантий безопасности. А 57% считают, что проведение голосования возможно только после окончательного мирного соглашения и полного завершения войны.

Ответ украинцев на вопрос о проведении выборов после прекращения огня / Фото КМИС

Только 9% украинцев считают, что выборы нужно проводить до прекращения огня. В сентябре этот показатель составлял 11%, а за выборы после полного завершения войны выступали 63% опрошенных. В мае идею выборов только после окончательного завершения войны поддерживали еще больше украинцев – 71%.

Известно, что в опросе приняли участие 547 респондентов в возрасте от 18 лет и старше, которые на момент опроса проживали на территории Украины. Статистическая погрешность такой выборки не превышала 5,6%.

