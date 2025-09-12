В оккупированном Севастополе должны состояться "выборы губернатора". Действо пройдет 12 и 14 сентября. "Желтая лента" призвала крымчан показать истинное отношение к этому фарсу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Желтую ленту".

Что такое счетчик "СевасИгнор"

Это сайт, который запустила "Желтая лента". Он должен зафиксировать и показать всему миру, как крымчане игнорируют псевдовыборы "губернатора" Севастополя.

Чтобы присоединиться к акции, достаточно будет нажать "Проигнорировать", по желанию оставить анонимно комментарий. Ваше сообщение будет автоматически удалено сразу после написания, однако голос появится на сайте – вместе с тысячами других людей, которые так же бойкотируют псевдовыборы и ждут Украину. Давайте вместе покажем, сколько крымчан отказались участвовать в этом фарсе, и продемонстрируем настоящую позицию людей в оккупации,

– говорится в заметке "Желтой ленты".

На момент публикации новости "выборы" в Севастополе проигнорировали 4370 человек – именно столько показывает счетчик.



Сообщения, которые оставили севастопольцы / Скриншот 24 Канала

Обратите внимание! Счетчик "СевасИгнор" доступен в интернете. Но россияне стремятся заблокировать интернет на полуострове. Поэтому пригодится VPN, который позволит безопасно просматривать материалы, полезные для украинцев, и узнавать правду о действиях оккупационных властей, не попадаясь на глаза ФСБ. Скачать VPN и безопасный браузер для оккупированных территорий Украины можно на сайте "Ты в Украине".



Кто баллотируется на должность "губернатора" Севастополя / Скриншот 24 Канала

Почему в Севастополе объявили "выборы" в сентябре 2025 и кто руководит Крымом сейчас?