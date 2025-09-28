Президент Молдовы Майя Санду заявила, что в случае победы на выборах пророссийских сил страна может стать плацдармом для нападения на территорию Одесской области. Стоит заметить, что в Приднестровье находятся несколько тысяч российских военных.

По разным оценкам говорится о группировке численностью 5 тысяч бойцов. Как отметил в эфире 24 Канала генерал-лейтенант, военный эксперт, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко, в Приднестровье когда-то сосредотачивали один из крупнейших складов в Европе техники.

Может быть серьезная опасность

"Важный вопрос заключается в том, как будут обеспечивать российские действия. Ведь вся эта территория окружена. Впрочем провокации, диверсии вполне возможны. Для Украины это существенно важно", – подчеркнул генерал-лейтенант.

Также это больной вопрос для стран Европы. У них уже есть пример Грузии, где России удалось провести свою военную операцию. Последствия ощутимы до сих пор. Поэтому очевидно, что Молдове нужно помогать, чтобы Кремль не реализовал там грузинский сценарий.

Опасность из-за этого есть. Мы видели, как тяжело прошли президентские выборы. Но пророссийские силы не сдаются, вкладывают большие средства, привлекают спецслужбы, чтобы изменить ситуацию, – отметил Игорь Романенко.

Он добавил, что такое вмешательство недопустимо и над его решением надо работать вместе с союзниками.

