Альянс Вучича с военным преступником Шешелем и связи с Россией: чего ждать от выборов в Сербии

Уже 17 декабря в Сербии пройдут досрочные парламентские выборы и выборы в местные органы власти в столице страны Белграде и еще в 65 муниципалитетах. Почему эти выборы важны и как могут повлиять на ситуацию на Балканах – читайте в материале 24 Канала.

Сербские избиратели выберут 250 депутатов национального парламента. От количества голосов зависит распределение депутатских мандатов. На выборах в парламент Сербии существует проходной барьер в 3%, который не распространяется на партии этнических меньшинств.

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Объединенный список проевропейских оппозиционных партий

Проевропейские оппозиционные партии, которые в течение нескольких месяцев проводили еженедельные митинги под лозунгом "Сербия против насилия", 27 октября договорились о выдвижении общего списка кандидатов на предстоящих парламентских выборах и одновременных выборах в Белграде.

В объединенный список войдут:

Партия свободы и справедливости, возглавляемая бывшим мэром Белграда Драганом Джиласом,

Народное движение Сербии, возглавляемое Мирославом Алексичем,

Зелено-левый фронт / "Не давим Београд".

В него также войдут движение "Сердце" под руководством Здравка Поноша, который занял второе место после Вучича на президентских выборах 2022 года;

"Экологическое восстание", известное тем, что возглавляло недавние экологические протесты;

Демократическая партия (которая руководила страной до появления Прогрессивной партии президента Вучича);

Либеральное проевропейское движение свободных граждан; и партия "Заедно" ("Вместе").

Соглашение было достигнуто после нескольких месяцев еженедельных митингов под лозунгом "Сербия против насилия", которые начались в мае после двух ужасных перестрелок в стране.



Митинг против насилия в Белграде / Фото EPA-EFE / ANDREJ CUKIC

Проправительственная коалиция президента Вучича, скорее всего, проиграет местные выборы в Белграде, где набирает силу собственно проевропейская оппозиция.

Альянс президента Вучича и осужденного военного преступника Шешеля

В связи с этим Вучич был вынужден пойти на меры, которых до сих пор избегал, чтобы не допустить победы оппозиции в столице. Его партия СПП объявила, что будет участвовать в выборах в Белграде и ряде других муниципалитетов вместе с праворадикальной Сербской радикальной партией осужденного военного преступника Воислава Шешеля.

, Вучич начинал свою политическую карьеру именно под руководством Шешеля, занимая пост генерального секретаря Радикальной партии и став министром информации в кабинете бывшего сербского диктатора Слободана Милошевича в конце 1990-х годов.Вучич был членом партии Шешеля и занимал должность вице-президента созданной им партии. Однако, осознав, что политическая сила, связанная с военным преступником, осужденным в Гааге, имеет токсичный имидж и всегда будет негативно восприниматься на Западе, Вучич вышел из этой политической силы и создал Сербскую прогрессивную партию.

Лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель подтвердил, что его ультраправая сила будет сотрудничать с Сербской прогрессивной партией Вучича в Белграде и других муниципалитетах, но на парламентских выборах будет участвовать отдельно. Неизвестно, будет ли сам Шешель баллотироваться на каком-то уровне.



Воислав Шешель / Фото Beta / Saša Đorđević

Новые обвинительные заключения против членов ультраправой СРП

Тем временем тень преступлений преследует сербских воинственных националистических радикалов. Недавно Воислав Шешель подтвердил, что четыре члена его партии получили новые обвинительные заключения от Международного механизма для уголовных трибуналов в Гааге, который поддерживает Международный уголовный трибунал в отношении бывшей Югославии. Но Шешель отрицает, что ему также выдвинули новые обвинения.

Ранее сербские СМИ опубликовали заявление официального представителя Сербской радикальной партии, в котором утверждается, что Шешелю и еще четырем членам СРП было предъявлено обвинение в неуважении к суду в Гааге в Международном механизме.

По словам Шешеля, система обвиняет их в неуважении к суду, и он уже получил три отдельных тюремных срока общей продолжительностью более четырех лет.

"Почему они преследуют нас из-за публикации моих книг, в которых содержатся Гаагские документы? Там много конфиденциальных документов, которые были сфальсифицированы, и я также опубликовал информацию о свидетелях, которые находятся под защитой", – сказал Шешель.



Воислав Шешель во время войны в Югославии / Фото RSE

Язык ненависти и ультранационализм ставят под угрозу мирные усилия на Балканах

После распада Югославии Балканы опустошила серия войн, в результате которых в конфликтах в Боснии, Хорватии, Косово и Сербии погибли около 130 000 человек. Однако тема отрицания военных преступлений и пропаганды шовинизма и радикального национализма в этой стране до сих пор актуальна.

Международный уголовный суд в Гааге провел ряд громких дел, чтобы помочь привлечь к ответственности виновных в самых страшных военных преступлениях. Но сейчас, согласно исследованию Совета Европы, политики распространяют "этнонационалистический дискурс, отрицание преступлений и прославление военных преступников".

Несмотря на годы работы трибуналов по военным преступлениям и попытки примирения в странах бывшей Югославии, язык ненависти и ультранационализм ставят под угрозу мирные усилия на Балканах,

– заявили в Совете Европы.

"Отрицание геноцида и других преступлений, прославление военных преступников и попытки восстановить авторитет лиц, осужденных за военные преступления в 1990-х годах, вызывают серьезную обеспокоенность и все чаще встречаются в регионе, в том числе на самом высоком политическом уровне", – заявили авторы исследования.



Мурал с изображением бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича в столице Сербии Белграде / Фото Darko Vojinovic / AP

Присутствие военных преступников, как вероятных, так и уже осужденных, в учреждениях и государственных службах "серьезно влияет на жертв и выживших, а также на успех усилий по реформированию правопорядка", – заявили в Совете Европы.

Опасные связи сербских ультраправых с Россией

Аналитики утверждают, что вторжение Путина в Украину повысило ставки для правительств балканских стран. Ситуация в Сербии нестабильна, поскольку сербский президент Александар Вучич пытается сбалансировать усилия ЕС по изоляции Москвы и связей Белграда с Россией, получая в обмен поставки энергоносителей и дипломатическую поддержку его позиции по Косово.

Россия имеет огромную поддержку сербских ультраправых групп. Сербские националисты, поддерживающие агрессию России против Украины, не просто пытаются отбелить кровавую войну Путина, но и получают от Москвы помощь в продвижении своих опасных идей в Европе,

– делает вывод Guardian в своей статье.

Ультраправая группа "Народный патруль" и ее лидер Дамиан Кнежевич организовали несколько пророссийских митингов в Белграде. А еще Кнежевичу устроили частную экскурсию по новой штаб-квартире ЧВК "Вагнер" (российская парамилитарная группировка, которую обвиняют в военных преступлениях на трех континентах) в Санкт-Петербурге, родном городе российского диктатора Путина.

А уже в этом году члены праворадикальных сербских движений были замечены во время беспорядков на границе с Косово во время очередной эскалации напряжения после местных выборов и конфликта вокруг использования местных автомобильных номеров для районов Косово, где проживают преимущественно сербы.



Граффити в Белграде: "Я люблю Россию" с надписью "Путин – фюрер" / Фото Darko Vojinovic / AP

Итоги выборов определят внешнеполитический курс Сербии

Участие радикальных ультранационалистических групп в выборах и влияние пророссийской пропаганды и дезинформации провоцируют нестабильность в Сербии. В то же время на Белград оказывается все большее давление, которое требует определить четкую позицию во внешней политике на пути к вступлению в ЕС.

Белград до сих пор пытался соблюдать баланс между своими традиционными этническими и религиозными связями с Россией и стремлением вступить в ЕС.

С момента начала полномасштабного вторжения России в Украину Александар Вучич придерживался хитрого подхода: просто выжидать, не вступая в открытую конфронтацию с ЕС и США с одной стороны и с Россией с другой.

Белград формально осудил российскую войну, но не поддержал санкции против России. Вучич с удовольствием встречался с Президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы ослабить давление Запада, который требует присоединиться к санкциям против Москвы. Но в то же время президент Сербии обещал российскому диктатору Путину, что не присоединится к санкциям, и этим представил свою страну как непоколебимого союзника Кремля. Поэтому на Западе усиливается критика и требования ввести санкции против Сербии.

Новый фактор в этих выборах – в Сербии усилилась проевропейская оппозиция, которая стремится к настоящему, а не мнимому пути к членству в ЕС. Именно поэтому выборы 17 декабря могут положить конец балансировке Сербии: может измениться баланс сил у власти, а кроме того, новое правительство просто поставят перед фактом выбора и ему придется выбирать – либо присоединение к ЕС, либо же дружба с международным изгоем Россией

Вступление в ЕС было бы лучшим выбором для Сербии, чем сохранение отношений с Москвой, которая подверглась суровому осуждению на международной арене за войну в Украине и становится все более изолированной и слабой. Но решать сербам, в частности, на предстоящих выборах.