28 августа, 11:20
Выезд мужчин в возрасте 18 –22 лет: норма заработала, первые мужчины уже выехали
Основные тезисы
- Мужчинам в возрасте 18-22 лет разрешен выезд за границу, если они не занимают определенные государственные должности.
- Для выезда нужен загранпаспорт и военно-учетный документ.
Мужчин 18 – 22 лет уже начали выпускать за границу. Соответствующие изменения уже вступили в силу.
Об этом сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на "Мы Украина" і телемарафон.
Выпускают ли уже мужчин 18 – 22 лет за границу?
Новые нормы пересечения границы для мужчин 18 – 22 лет уже заработали, их опубликовали в "Урядовом курьере". Пограничники уже их применяют.
С сегодняшнего дня эта норма заработала, пограничники уже имеют первых желающих пересечь границу. Кто-то уже успел оформиться в пунктах пропуска,
– сообщил Демченко.
Какие правила выезда за границу для мужчин 18 – 22 лет?
- Под эту норму не подпадают мужчины этой возрастной категории, которые занимают определенные должности государственной службы в государственных органах или в органах местного самоуправления. Они могут выезжать за границу только в служебную командировку. Перечень таких должностей можно найти по ссылке в пункте 2-14.
- Для выезда за границу в возрасте от 18 до 22 лет мужчинам нужно иметь загранпаспорт и военно-учетный документ в бумажной или электронной форме.