Мужчин 18 – 22 лет уже начали выпускать за границу. Соответствующие изменения уже вступили в силу.

Об этом сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на "Мы Украина" і телемарафон.

Выпускают ли уже мужчин 18 – 22 лет за границу?

Новые нормы пересечения границы для мужчин 18 – 22 лет уже заработали, их опубликовали в "Урядовом курьере". Пограничники уже их применяют.

С сегодняшнего дня эта норма заработала, пограничники уже имеют первых желающих пересечь границу. Кто-то уже успел оформиться в пунктах пропуска,

– сообщил Демченко.

Какие правила выезда за границу для мужчин 18 – 22 лет?