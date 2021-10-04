Выполнили служебные инструкции, – реакция "АТБ" на жестокое избиение полицейских в Чернигове

4 октября 2021 , 18:07
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Источник:

ТСН

В черниговском супермаркете подростки жестоко избили правоохранителей. В "АТБ" отреагировали на эту ситуацию.

Там сообщили, что работники действовали в соответствии с инструкциями. Поэтому в их действиях нет никаких нарушений.

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Реакция "АТБ" на избиение полицейских

Как сообщили в пресс-службе, работники сразу вызвали патрульную полицию и действовали в пределах своих полномочий.

В отношении них не может быть никаких разбирательств, поскольку они выполнили все свои служебные требования,
– говорится в заявлении "АТБ".

Там отметили, что на этот раз полиция приехала тогда, когда всех участников конфликта уже в магазине не было.

Напомним! Словесный конфликт между молодыми людьми и правоохранителями состоялся в супермаркете. Полицейские сделали замечание подросткам, которые шумно вели себя. После того, как мужчины вышли из магазина, компания напала на них и начала бить.

После того, как в сети появилось видео, пользователи возмутились тем, что охранники супермаркета и покупатели никак не отреагировали на инцидент.

В то же время в корпорации "АТБ" заверили, что убийство происходило не в помещении, а на улице – недалеко от супермаркета Комментариев от черниговской областной прокуратуры относительно этого не поступало

Избиение полицейских в супермаркете: главное

  • Ночью 2 октября в черниговском супермаркете подростки напали на двух полицейских.
  • Одного из них – Артура Ерохина – избили до смерти. У него осталось двое детей.
  • Суд Чернигова 4 октября арестовал несовершеннолетнего подозреваемого в убийстве полицейского.
  • Отметим, что в ходе расследования задержали 6 молодых людей, 4 из них – наносили телесные повреждения.
Автор: Анастасія Мигидюк