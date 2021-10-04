Выполнили служебные инструкции, – реакция "АТБ" на жестокое избиение полицейских в Чернигове

В черниговском супермаркете подростки жестоко избили правоохранителей. В "АТБ" отреагировали на эту ситуацию.

Там сообщили, что работники действовали в соответствии с инструкциями. Поэтому в их действиях нет никаких нарушений.

Обратите внимание Врачи рассказали о состоянии второго полицейского, которого жестоко избили подростки в Чернигове

Реакция "АТБ" на избиение полицейских

Как сообщили в пресс-службе, работники сразу вызвали патрульную полицию и действовали в пределах своих полномочий.

В отношении них не может быть никаких разбирательств, поскольку они выполнили все свои служебные требования,

– говорится в заявлении "АТБ".

Там отметили, что на этот раз полиция приехала тогда, когда всех участников конфликта уже в магазине не было.

Словесный конфликт между молодыми людьми и правоохранителями состоялся в супермаркете. Полицейские сделали замечание подросткам, которые шумно вели себя. После того, как мужчины вышли из магазина, компания напала на них и начала бить.

После того, как в сети появилось видео, пользователи возмутились тем, что охранники супермаркета и покупатели никак не отреагировали на инцидент.

В то же время в корпорации "АТБ" заверили, что убийство происходило не в помещении, а на улице – недалеко от супермаркета Комментариев от черниговской областной прокуратуры относительно этого не поступало

Избиение полицейских в супермаркете: главное