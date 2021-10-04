Состояние 30-летнего правоохранителя – удовлетворительное. Такой информацией поделился Валерий Чобитько, медицинский директор по лечебно-диагностической работе Черниговской областной больницы.
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Он уточнил, что Савон сейчас находится в нейрохирургическом отделении областной больницы. У него – ушибленные раны лица, головы и сотрясение головного мозга.
Подростки напали на полицейских в Чернигове: что известно
- Трагический инцидент произошел в ночь на 2 октября в районе Масаны, что в Чернигове. Тогда группа юношей напала на 2 правоохранителей в супермаркете "АТБ" на улице Независимости.
- Полицейские тогда находились в гражданской одежде, поскольку были в отпуске. Один из них погиб на месте. По предварительной информации, ему нанесли 20 ударов в голову.
- Подозреваемых в преступлении в целом 6. Все они черниговцы, самому младшему из них 16 лет, еще двоим по 17 лет, а самому старшему – 18. Кроме этого, 32-летнему мужчине сообщили о подозрении в совершении грабежа.
- Известно, что подростки шумно вели себя около супермаркета. Из-за этого правоохранители сделали им замечание. После этого между ними разгорелся конфликт.