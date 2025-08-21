"Рожки" срезали, но в нижней части еще есть оккупанты, – ОСУВ "Днепр" о выступлении под Добропольем
- Украинские военные "срезали" выступление российских захватчиков под Добропольем, но в нижней части еще остаются оккупанты.
- В ОСГВ "Днепр" рассказали, какая сейчас ситуация под Добропольем.
Украинские защитники уже "срезали" выступление российских войск под Добропольем в Донецкой области. Однако в нижней части еще присутствуют оккупанты.
Об этом рассказал представитель ОСГВ "Днепр" Виктор Трегубов, сообщает 24 Канал со ссылкой на hromadske.
Какова ситуация под Добропольем сегодня?
Виктор Трегубов отметил, что сам город сейчас пустой.
По выступлению под Добропольем: "рожки" срезали, но в нижней части выступления еще присутствуют россияне,
– сказал представитель ОСГВ "Днепр".
Добавил, что пока оккупанты относительно равномерно атакуют Доброполье и Покровск. Также пытаются рваться в сторону Константиновки.
Обратите внимание! Главнокомандующий ВСУ отработал на выезде на Покровском направлении, в частности, в тех органах военного управления, корпусах и бригадах, которые проводят стабилизационные действия на Добропольском выступе.
Сырский заявил, что несмотря на численное превосходство врага, подразделения ВСУ и Нацгвардии с честью выполняют поставленные перед ними задачи. В результате успешных ударно-поисковых действий зачищено 6 населенных пунктов и уничтожено сотни российских захватчиков.
Что заявлял Генштаб о Добропольском направлении?
Утром 21 августа Генштаб ВСУ сообщил, что на Добропольском направлении Силы обороны продолжают проведение стабилизационных мероприятий.
Российские захватчики несут существенные потери вследствие активных совместных действий частей и подразделений ВСУ и Нацгвардии, которой входят в состав 1-го корпуса НГУ "Азов".
"Только за 3 последние сутки безвозвратные потери российских оккупантов составили 206 человек (всего с начала операции, 4 августа – 1116 человек), санитарные потери – 73 человека (всего – 412), пленный – 1 (вместе – 38)", – заявил Генштаб.
Кроме того, агрессор потерял значительное количество техники и вооружения. За указанный период было уничтожено и повреждено 3 танка (всего 12), 3 боевые бронированные машины (всего 9), 24 единицы авто– и мототехники (всего 124), 12 пушек (всего 30), а также 35 беспилотников различных типов (всего 126).
"За период операции в результате поисково-ударных действий зачищены от врага населенные пункты Донецкой области Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое, Золотой Колодец", – отметил Генштаб.