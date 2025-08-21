Украинские защитники уже "срезали" выступление российских войск под Добропольем в Донецкой области. Однако в нижней части еще присутствуют оккупанты.

Об этом рассказал представитель ОСГВ "Днепр" Виктор Трегубов, сообщает 24 Канал со ссылкой на hromadske.

Какова ситуация под Добропольем сегодня?

Виктор Трегубов отметил, что сам город сейчас пустой.

По выступлению под Добропольем: "рожки" срезали, но в нижней части выступления еще присутствуют россияне,

– сказал представитель ОСГВ "Днепр".

Добавил, что пока оккупанты относительно равномерно атакуют Доброполье и Покровск. Также пытаются рваться в сторону Константиновки.

Обратите внимание! Главнокомандующий ВСУ отработал на выезде на Покровском направлении, в частности, в тех органах военного управления, корпусах и бригадах, которые проводят стабилизационные действия на Добропольском выступе.



Сырский заявил, что несмотря на численное превосходство врага, подразделения ВСУ и Нацгвардии с честью выполняют поставленные перед ними задачи. В результате успешных ударно-поисковых действий зачищено 6 населенных пунктов и уничтожено сотни российских захватчиков.

Что заявлял Генштаб о Добропольском направлении?