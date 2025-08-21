Укр Рус
24 Канал Новини України "Ріжки" зрізали, але в нижній частині ще є окупанти, – ОСУВ "Дніпро" про виступ під Добропіллям
21 серпня, 18:21
3

"Ріжки" зрізали, але в нижній частині ще є окупанти, – ОСУВ "Дніпро" про виступ під Добропіллям

Юлія Муріна
Основні тези
  • Українські військові "зрізали" виступ російських загарбників під Добропіллям, але в нижній частині ще залишаються окупанти.
  • В ОСГВ "Дніпро" розповіли, яка зараз ситуація під Добропіллям.

Українські захисники вже "зрізали" виступ російських військ під Добропіллям на Донеччині. Однак у нижній частині ще присутні окупанти.

Про це розповів речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов, повідомляє 24 Канал з посиланням на hromadske.

Читайте також Прорив під Добропіллям, бої за Покровськ, брак піхоти: інтерв’ю з "Перуном", командиром 1-го ОШП

Яка ситуація під Добропіллям сьогодні?

Віктор Трегубов зазначив, що саме місто зараз порожнє. 

По виступу під Добропіллям: "ріжки" зрізали, але в нижній частині виступу ще присутні росіяни,
 – сказав речник ОСУВ "Дніпро".

Додав, що поки що окупанти відносно рівномірно атакують Добропілля й Покровськ. Також намагаються рватися в бік  Костянтинівки.

 

Зверніть увагу! Головнокомандувач ЗСУ відпрацював на виїзді на Покровському напрямку, зокрема, в тих органах військового управління, корпусах і бригадах, які проводять стабілізаційні дії на Добропільському виступі.

Сирський заявив, що попри чисельну перевагу ворога, підрозділи ЗСУ й Нацгвардії з честю виконують поставлені перед ними завдання. У результаті успішних ударно-пошукових дій зачищено 6 населених пунктів і знищено сотні російських загарбників.

Дивіться також Росіяни прорвались під Добропіллям – захисники зупинили їх: як змінилася лінія фронту за тиждень 

Що заявляв Генштаб про Добропільський напрямок?

  • Вранці 21 серпня Генштаб ЗСУ повідомив, що на Добропільському напрямку Сили оборони продовжують проведення стабілізаційних заходів.

  • Російські загарбники зазнають суттєвих втрат унаслідок активних спільних дій частин і підрозділів ЗСУ та Нацгвардії, якої входять до складу 1-го корпусу НГУ "Азов".

  • "Лише за 3 останні доби безповоротні втрати російських окупантів склали 206 осіб (загалом з початку операції, 4 серпня – 1116 осіб), санітарні втрати – 73 особи (загалом – 412), полонений – 1 (разом – 38)", – заявив Генштаб.

  • Окрім того, агресор втратив значну кількість техніки та озброєння. За вказаний період було знищено й пошкоджено 3 танки (загалом 12), 3 бойові броньовані машини (загалом 9), 24 одиниці авто– й мототехніки (загалом 124), 12 гармат (загалом 30), а також 35 безпілотників різних типів (загалом 126).

  • "За період операції в результаті пошуково-ударних дій зачищено від ворога населені пункти Донецької області Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь", – зазначив Генштаб.