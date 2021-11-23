Взрослое сердце в детском теле: жена пожертвовали органы мужа, чтобы спасти 5 жизней

Украинские врачи все чаще поражают новостями об удачных трансплантациях. Хотя еще недавно такое было возможно "разве что на другой планете". Теперь такие операции спасают детские жизни.

Первая трансплантация легких в Украине

28 сентября все дороги вели в больницу скорой помощи во Львове. Этой новости ждала вся страна. В воздухе стоял стойкий медицинский запах, а еще – напряжение. Напряжением были наэлектризованы и нервозные посетители, и сами врачи.

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Но на самом деле все началось задолго до 28 сентября 2021 года.

Торакальный хирург ЛКЛШД Игорь Гуменный вспомнил, как впервые побывал на операции в кардиологии.

Я увидел, как сердце остановилось, хирурги сделали свою работу, а в конце операции оно начало работать. Пациент согрелся, стал теплым, начали работать его легкие, и пациент "ожил". В то время для меня это было большим потрясением,

– вспомнил доктор.

А дальше Игорь Гуменный учился укрощать сердечные ритмы, в разных клиниках Украины. А потом обучал этому же коллег из Кабула. Но быть просто кардиохирургом он не захотел.

И это было не просто желание, которое можно воплотить, начав обучение. Ведь еще 10 лет назад трансплантация легких – это было что-то из сферы фантастики. Но у Игоря Гуменного была сильная мотивация.

Такие пациенты запоминаются на всю жизнь. Она была из районного центра. Ей было 19 лет, она весила 40 килограммов, и имела очень тяжелый диагноз. Ей ставили дренж около 15 раз, 15 трубок было в ее грудной клетке. Ей нужна была трансплантация легких. Им, конечно, ничего не удалось, и эта девочка погибла. Игор Гуменный Торакальный хирург

"Эти последние дни, я фактически был возле нее, она меня очень впечатлила, и тогда словосочетание "трансплантация легких" для меня было что-то космическим. Вообще выполняется, наверное, на другой планете, но не в то время в Тернополе или в Украине", – добавил Гуменный.

На самом деле не "на другой планете", и не иностранные хирурги впервые в Украине пересадили легкие. А через 15 лет после смерти этой девочки – сам Игорь Гуменный.

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Ночь с реципиентом перед трансплантацией

Львов, 28 сентября 2021 года. Ночь была невероятно длинной по ощущениям. Виктор и его жена заметно нервничали. Впервые за много времени.

Страшно в начале, а потом этот страх притупляется, когда-то тебя пробивает больше, когда-то меньше, но ты все время находишься в напряжении,

– рассказала жена реципиента Алла.

Виктору 56 лет, и он получит новые легкие. Свои уничтожила болезнь – буллезная эмфизема. Из-за нее он уже 3 года не покидал собственный дом. Он задыхался, сделав хоть 2 – 3 шага.



Реципиент Виктор с женой / Фото 24 канала

Единственная надежда Виктора была на трансплантацию, но ее до сих пор не делали в Украине, а средств на зарубежную клинику у семьи не было. Он первый, кому пересадили легкие здесь. И длилось это больше 10 часов.

Я ждал этого момента 2 – 3 года, я мечтал об этом долго и не верю, что этот день настал. Главное, чтобы пациент пережил эту тяжелую операцию, чтобы жил и наслаждался жизнью в будущем, это самое главное,

– подчеркнул Игорь Гуменный.

На самом деле всего этого бы не произошло, если бы не один мужчина. Ему было всего 54. Жена дала согласие на донорство и тем самым спасла 5 других людей. Среди них – и 12-летнего мальчика.



Врачи провели 5 трансплантаций благодаря донору / Фото 24 канала

Пересадка взрослого сердца ребенку

Максимке всего 13. Прогнозы для парня были крайне неутешительными, единственное лечение – трансплантация. Под отделением кардиохирургии родители просто не находят себе места.

У Максима в июле 2021 года внезапно случился инсульт. Дал о себе знать наследственный недуг, от которого умерли двое его братьев. Две недели в реанимации на Волыни. Две недели в реанимации Львовской больницы скорой помощи. И вот, надежда на спасение ребенка окрепла.



13-летнему Максиму провели трансплантацию / Фото 24 канала

"Ночью нам позвонили и сказали, что есть сердце для нашего сына. Это страх, просто страх, я не могу передать это словами. Большое спасибо, спасибо вам, это люди с большим сердцем, спасибо что дали сердце нашему ребенку", – поделились родители юного реципиента.

В операционной находились почти полсотни врачей. Как отметил кардиохирург Института сердца Борис Тодуров, у мальчика была сверхсложная ситуация. Он находился в критическом состоянии.



Операцию проводят десятки врачей / Фото 24 канала

У нас сердце взрослого донора, мы впервые пришиваем ребенку. И у нас есть большое несовпадение по размерам, по диаметру сосудов. Поэтому приходится адаптировать,

– рассказал во время операции Борис Тодуров.

28 сентября 2021 года было бесконечно длинным. И бесконечно богатым на хорошие новости. После окончания операции врачи констатировали: "Сердце хорошее, здоровое, легло хорошо. Геометрически все".



Родным Максима сообщили, что операция прошла успешно / Фото 24 канала

Прошло совсем немного времени, и Максимка стал не единственным ребенком в Украине, которому пересадили сердце от умершего донора. Через 2 недели после его операции так же в Киеве спасли девочку, сверстницу парня.

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Что такое семейная трансплантация

Вообще дети во всех списках ожидания являются приоритетом. Но несмотря на это деток, которые нуждаются в пересадке, – десятки. Конечно, есть альтернатива – семейная трансплантация, но доноры не всегда совместимы.

Одним из первых в Украине шаги в семейной трансплантации делает Западноукраинский детский медцентр. Одну пересадку от папы 13-летней дочери там провели весной. Второй раз за скальпели врачи из этого госпиталя взялись летом.



Реципиентка Дарья Тернавщенко со своим отцом-донором / Фото 24 канала

Пациенткой стала 13-летняя Дарья Тернавщенко. У девушки отказали почки. В последний день лета Дарью готовили к операции. Пересадка от родственного донора была спланирована заранее. Этим она и отличается от посмертной трансплантации.

Донором для ребенка стал ее папа.

Очень хорошо, что дали такой положительный результат, что я смог для своей дочки стать донором,

– подчеркнул донор Максим Тернавщенко.

Трансплантация дарит жизнь

Но самое важное во всех этих историях, что Виктор будет дышать полной грудью, крутя колеса не только на реабилитационном велосипеде. А Максимка закончит школу, и, возможно, все-таки станет врачом, как обещал своим кардиохирургам.



Максим с родителями после удачной трансплантации / Фото 24 канала

Дария с отцом проживут еще много лет. И будут иметь они это все благодаря проекту о трансплантологии в Украине, которого так долго ждала страна.