Взрослое сердце в детском теле: жена пожертвовали органы мужа, чтобы спасти 5 жизней
Источник:"Даря жизнь" на 24 канале
Украинские врачи все чаще поражают новостями об удачных трансплантациях. Хотя еще недавно такое было возможно "разве что на другой планете". Теперь такие операции спасают детские жизни.
Первая трансплантация легких в Украине
28 сентября все дороги вели в больницу скорой помощи во Львове. Этой новости ждала вся страна. В воздухе стоял стойкий медицинский запах, а еще – напряжение. Напряжением были наэлектризованы и нервозные посетители, и сами врачи.
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Но на самом деле все началось задолго до 28 сентября 2021 года.
Торакальный хирург ЛКЛШД Игорь Гуменный вспомнил, как впервые побывал на операции в кардиологии.
Я увидел, как сердце остановилось, хирурги сделали свою работу, а в конце операции оно начало работать. Пациент согрелся, стал теплым, начали работать его легкие, и пациент "ожил". В то время для меня это было большим потрясением,
– вспомнил доктор.
А дальше Игорь Гуменный учился укрощать сердечные ритмы, в разных клиниках Украины. А потом обучал этому же коллег из Кабула. Но быть просто кардиохирургом он не захотел.
И это было не просто желание, которое можно воплотить, начав обучение. Ведь еще 10 лет назад трансплантация легких – это было что-то из сферы фантастики. Но у Игоря Гуменного была сильная мотивация.
Такие пациенты запоминаются на всю жизнь. Она была из районного центра. Ей было 19 лет, она весила 40 килограммов, и имела очень тяжелый диагноз. Ей ставили дренж около 15 раз, 15 трубок было в ее грудной клетке. Ей нужна была трансплантация легких. Им, конечно, ничего не удалось, и эта девочка погибла.
"Эти последние дни, я фактически был возле нее, она меня очень впечатлила, и тогда словосочетание "трансплантация легких" для меня было что-то космическим. Вообще выполняется, наверное, на другой планете, но не в то время в Тернополе или в Украине", – добавил Гуменный.
На самом деле не "на другой планете", и не иностранные хирурги впервые в Украине пересадили легкие. А через 15 лет после смерти этой девочки – сам Игорь Гуменный.
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Ночь с реципиентом перед трансплантацией
Львов, 28 сентября 2021 года. Ночь была невероятно длинной по ощущениям. Виктор и его жена заметно нервничали. Впервые за много времени.
Страшно в начале, а потом этот страх притупляется, когда-то тебя пробивает больше, когда-то меньше, но ты все время находишься в напряжении,
– рассказала жена реципиента Алла.
Виктору 56 лет, и он получит новые легкие. Свои уничтожила болезнь – буллезная эмфизема. Из-за нее он уже 3 года не покидал собственный дом. Он задыхался, сделав хоть 2 – 3 шага.
Реципиент Виктор с женой / Фото 24 канала
Единственная надежда Виктора была на трансплантацию, но ее до сих пор не делали в Украине, а средств на зарубежную клинику у семьи не было. Он первый, кому пересадили легкие здесь. И длилось это больше 10 часов.
Я ждал этого момента 2 – 3 года, я мечтал об этом долго и не верю, что этот день настал. Главное, чтобы пациент пережил эту тяжелую операцию, чтобы жил и наслаждался жизнью в будущем, это самое главное,
– подчеркнул Игорь Гуменный.
На самом деле всего этого бы не произошло, если бы не один мужчина. Ему было всего 54. Жена дала согласие на донорство и тем самым спасла 5 других людей. Среди них – и 12-летнего мальчика.
Врачи провели 5 трансплантаций благодаря донору / Фото 24 канала
Пересадка взрослого сердца ребенку
Максимке всего 13. Прогнозы для парня были крайне неутешительными, единственное лечение – трансплантация. Под отделением кардиохирургии родители просто не находят себе места.
У Максима в июле 2021 года внезапно случился инсульт. Дал о себе знать наследственный недуг, от которого умерли двое его братьев. Две недели в реанимации на Волыни. Две недели в реанимации Львовской больницы скорой помощи. И вот, надежда на спасение ребенка окрепла.
13-летнему Максиму провели трансплантацию / Фото 24 канала
"Ночью нам позвонили и сказали, что есть сердце для нашего сына. Это страх, просто страх, я не могу передать это словами. Большое спасибо, спасибо вам, это люди с большим сердцем, спасибо что дали сердце нашему ребенку", – поделились родители юного реципиента.
В операционной находились почти полсотни врачей. Как отметил кардиохирург Института сердца Борис Тодуров, у мальчика была сверхсложная ситуация. Он находился в критическом состоянии.
Операцию проводят десятки врачей / Фото 24 канала
У нас сердце взрослого донора, мы впервые пришиваем ребенку. И у нас есть большое несовпадение по размерам, по диаметру сосудов. Поэтому приходится адаптировать,
– рассказал во время операции Борис Тодуров.
28 сентября 2021 года было бесконечно длинным. И бесконечно богатым на хорошие новости. После окончания операции врачи констатировали: "Сердце хорошее, здоровое, легло хорошо. Геометрически все".
Родным Максима сообщили, что операция прошла успешно / Фото 24 канала
Прошло совсем немного времени, и Максимка стал не единственным ребенком в Украине, которому пересадили сердце от умершего донора. Через 2 недели после его операции так же в Киеве спасли девочку, сверстницу парня.
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Что такое семейная трансплантация
Вообще дети во всех списках ожидания являются приоритетом. Но несмотря на это деток, которые нуждаются в пересадке, – десятки. Конечно, есть альтернатива – семейная трансплантация, но доноры не всегда совместимы.
Одним из первых в Украине шаги в семейной трансплантации делает Западноукраинский детский медцентр. Одну пересадку от папы 13-летней дочери там провели весной. Второй раз за скальпели врачи из этого госпиталя взялись летом.
Реципиентка Дарья Тернавщенко со своим отцом-донором / Фото 24 канала
Пациенткой стала 13-летняя Дарья Тернавщенко. У девушки отказали почки. В последний день лета Дарью готовили к операции. Пересадка от родственного донора была спланирована заранее. Этим она и отличается от посмертной трансплантации.
Донором для ребенка стал ее папа.
Очень хорошо, что дали такой положительный результат, что я смог для своей дочки стать донором,
– подчеркнул донор Максим Тернавщенко.
Трансплантация дарит жизнь
Но самое важное во всех этих историях, что Виктор будет дышать полной грудью, крутя колеса не только на реабилитационном велосипеде. А Максимка закончит школу, и, возможно, все-таки станет врачом, как обещал своим кардиохирургам.
Максим с родителями после удачной трансплантации / Фото 24 канала
Дария с отцом проживут еще много лет. И будут иметь они это все благодаря проекту о трансплантологии в Украине, которого так долго ждала страна.