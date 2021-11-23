Доросле серце у дитячому тілі: дружина пожертвували органи чоловіка, щоб врятувати 5 життів
Джерело:"Даруючи життя" на 24 каналі
Українські лікарі все частіше вражають новинами про вдалі трансплантації. Хоч ще недавно таке було можливо "хіба на іншій планеті". Тепер такі операції рятують навіть дитячі життя.
Перша трансплантація легень в Україні
28 вересня усі дороги вели до лікарні швидкої допомоги у Львові. Цієї новини чекала вся країна. У повітрі стояв стійкий медичний запах, а ще – напруга. Напругою були наелектризовані і знервовані відвідувачі, і самі лікарі.
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Але насправді все почалося задовго до 28 вересня 2021 року.
Торакальний хірург ЛКЛШД Ігор Гуменний пригадав, як вперше побував на операції у кардіології.
Я побачив, як серце зупинилося, хірурги зробили свою роботу, а в кінці операції воно почало працювати. Пацієнт загрівся, став теплим, почали працювати його легені, і пацієнт "ожив". На той час для мене це було великим потрясінням,
– пригадав лікар.
А далі Ігор Гуменний вчився приборкувати серцеві ритми, у різних клініках України. А потім навчав цього ж колег із Кабула. Але бути просто кардіохірургом він не захотів.
І це було не просто бажання, яке можна втілити розпочавши навчання. Адже ще 10 років тому трансплантація легень це було щось із сфери фантастики. Але у Ігоря Гуменного була сильна мотивація.
Такі пацієнти запам'ятовуються на все життя. Вона була з районного центру. Їй було 19 років, вона важила 40 кілограмів, і мала дуже важкий діагноз. Вона була дренована до 15 разів, 15 трубок було в її грудній клітці. Їй треба було трансплантація легень. Їм, звичайно, нічого не вдалося, і ця дівчинка загинула.
"Ці останні дні, я фактично був біля неї, вона мене дуже вразила, і тоді словосполучення трансплантація легень, для мене було щось космічним. Взагалі таке виконується, напевне, на іншій планеті, але не у той час в Тернополі чи в Україні", – додав Гуменний.
Насправді не "на іншій планеті", і не іноземні хірурги вперше в Україні пересадили легені. А через 15 років після смерті цієї дівчинки – сам Ігор Гуменний.
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Ніч з реципієнтом перед трансплантацією
Львів, 28 вересня 2021. Ніч була неймовірно довгою за відчуттями. Віктор і його дружина помітно нервували. Вперше за багато часу.
Страшно на початках, а потім цей страх притупляється, колись тебе пробиває більше колись менше, але ти весь час перебуваєш в напрузі,
– розповіла дружина реципієнта Алла.
Віктору 56 років, і він отримає нові легені. Свої знищила хвороба – бульозна емфізема. Через неї він вже 3 роки не покидав власної оселі. Він задихався, зробивши хоч 2 – 3 кроки.
Реципієнт Віктор з дружиною / Фото 24 каналу
Єдина надія Віктора була на трансплантацію, але її досі не робили в Україні, а коштів на закордонну клініку у сім'ї не було. Він перший кому пересадили легені тут. І тривало це більше ніж 10 годин.
Я чекав цієї миті 2,3 року, я мріяв про це довго і не вірю, що цей день настав. Головне, аби пацієнт пережив цю важку операцію, щоб дожив і насолоджувався життям у майбутньому, це найголовніше,
– підкреслив Ігор Гуменний.
Насправді усього цього б не відбулося, якби не один чоловік. Йому було лише 54. Інсульт забрав у нього життя. Дружина дала згоду на донорство і тим самим врятувала 5 інших людей. Серед них і 12-річного хлопчика.
Лікарі провели 5 трансплантацій завдяки донору / Фото 24 каналу
Пересадка дорослого серця дитині
Максимчику лише 13. Прогнози хлопця були вкрай невтішні, єдине лікування – трансплантація. Під відділенням кардіохірургії батьки просто не знаходять собі місця.
У Максима в липні 2021 року раптово трапився інсульт. Дала про себе знати спадкова недуга, від якої померли двоє його братів. Два тижні в реанімації на Волині. Два тижні в реанімації Львівської лікарні швидкої допомоги. І ось, надія на порятунок дитини зміцнішала.
12-річному Максиму провели трансплантацію / Фото 24 каналу
"Вночі нам подзвонили і сказали, що є серце для нашого сина. Це страх, просто страх, я не можу передати це словами. Велике спасибі, дякуємо вам, це люди з великим серцем, дякуємо що дали серце нашій дитині", – поділились батьки юного реципієнта.
В операційній перебували майже пів сотні лікарів. Як зазначив кардіохірург Інституту серця Борис Тодуров, у хлопчика була надскладна ситуація. Він перебував у критичному стані.
Операцію проводять десятки лікарів / Фото 24 каналу
У нас серце дорослого донора, ми вперше пришиваємо дитині. І в нас є велике неспівпадіння по розмірах, по діаметру судин. Тому доводиться адаптувати,
– розповів під час операції Борис Тодуров.
28 вересня 2021 року було безкінечно довге. І безкінечно багате на хороші новини. Після закінчення операції лікарі констатували: "Серце хороше, здорове, лягло добре. Геометрично все".
Рідним Максима повідомили, що операція минула успішно / Фото 24 каналу
Пройшло зовсім небагато часу і Максимко став не єдиною дитиною в Україні, якій пересадили серце від посмертного донора. За 2 тижні після його операції, так само, у Києві врятували дівчинку, однолітку хлопця.
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Що таке родинна трансплантація
Взагалі діти у всіх списках очікування є пріоритетом. Та попри це діток, які потребують пересадки, – десятки. Звісно є альтернатива – родинна трансплантація, але донори не завжди є сумісними.
Одним із перших в Україні кроки в родинній трансплантації робить Західноукраїнський дитячий медцентр. Одну пересадку від тата до 13-річної доньки там провели навесні. Вдруге за скальпелі лікарі з цього шпиталю взялися влітку.
Реципієнтка Дар'я Тернавщенко зі своїм батьком-донором / Фото 24 каналу
Пацієнткою стала 13-річна Дар'я Тернавщенко. У дівчини відмовили нирки. В останній день літа Дар'ю готували до операції. Пересадка від родинного донора була спланована заздалегідь. Цим вона і різниться від посмертної трансплантації.
Донором для дитини став її тато.
Дуже добре, що дали такий позитивний результат, що я зміг для своєї доньки стати донором,
– підкреслив донор Максим Тернавщенко.
Трансплантація дарує життя
Але найважливіше, у всіх цих історіях, що Віктор дихатиме на повні груди, крутячи колеса не тільки на реабілітаційному велосипеді. А Максимко закінчить школу, і, можливо, таки стане лікарем, як обіцяв своїм кардіохірургам.
Максим з батьками після вдалої трансплантації / Фото 24 каналу
Дарія з батьком проживуть ще багато років. І матимуть вони це все завдяки проєкту про трансплантологію в Україні, на який так довго чекала країна.