Максима привезли у Львів з Волині. Він почав хворіти у липні.

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Підліток, якому пересадили серце, вже може вставати з ліжка

Місяць перед трансплантацією 13-річний Максим перебував у реанімації. Спочатку його лікували у Волинському ОДТМО, а потім – у львівській лікарні швидкої допомоги. Стан підлітка був критичним, а рахунок йшов на дні. Врешті хлопцеві зробили трансплантацію серця. Лікар Борис Тодуров, який пересаджував орган, розповів, що у лікарні працювала команда спеціалістів із Києва, Львова та Польщі.

Підліток став першою дитиною в Україні, якій пересадили серце. Після операції вже минули кілька днів, і хлопчик на своїй інстаграм-сторінці розповів, як почувається. Він опублікував фото з мамою і сказав, що вже може звестися на ноги.

Уже стою! Мені набагато краще. Цінуйте своїх батьків,

– мовиться у дописі.

Також Максим розповів, що він наразі перебуває у Києві. Лікарі продовжують стежити за його станом та робити усе можливе, щоб він якнайшвидше повернувся додому здоровим.



Хлопець вже може самостійно стояти / Скриншот інстаграм-сторінки iitsmaxx_xx

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Максим активно веде соцмережі

Раніше засновниця ГО "Всеукраїнська платформа донорства "iDonor" Ірина Заславець розповіла, що хлопець мріє стати популярним в інстаграм. Після операції він опублікував своє перше фото з палати. Світлина зібрала понад 4,5 тисячі лайків. Користувачі мережі пишуть йому безліч коментарів, зичачи підлітку здоров'я.

Наразі на сторінку Максима підписані майже 5,5 тисячі людей. Нещодавно хлопець опублікував світлини зі своїми батьками, підписавши їх "Яке фото набере більше лайків? З мамою чи з татом?)".



Фото Максима з батьками / Фото з інстаграм-сторінки @iitsmaxx_xx

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