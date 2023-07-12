Окна с рамой отлетели на несколько метров: в Киеве взорвался туристический баллон в многоэтажке

В Дарницком районе Киева взорвался баллон и загорелся пожар на третьем этаже жилого дома. У жителей выбило окна.

Инцидент произошел утром 12 июля. Спасателей вызвали в 08:10 в многоэтажку на улице Драгоманова, 2.

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Что известно о взрыве в многоэтажке Киева

По предварительной информации, на балконе произошел взрыв туристического баллончика. В 08:31 (12 июля – 24 Канал) возгорание на площади 3 квадратных метра ликвидировали,

– заявили в ГСЧС.

Спасатели сообщили, что жертв и пострадавших нет.

В телеграм-канале "Киев Оперативный" написали, что взрыв произошел ориентировочно в 8 часов утра 12 июля на Драгоманова, 2, в квартире на 3 этаже жилого дома.

Взорвалось так, что окна с рамами выпали. Потом еще и начался пожар,

– сообщали очевидцы.

Взрыв баллончика в Киеве: смотрите видео

В киевской квартире взорвался туристический баллончик / Фото ГСЧС

Спасатели еще раз призвали людей соблюдать основные правила пожарной безопасности:

не хранить взрывоопасные, воспламеняющиеся вещества и предметы в жилых помещениях;

держать баллоны как можно дальше от солнечных лучей и от высоких температур.

В Киеве раздался взрыв на заправке

В Днепровском районе Киева 9 июля прогремел взрыв на автозаправке. Причиной послужило то, что машина на высокой скорости влетела в колонну с горючим.

Поэтому взрыв был мгновенным. Буквально сразу начался пожар в машине и вокруг. Из-за угрозы взрыва люди начали бежать с места инцидента. Подробнее об этом – читайте по ссылке.

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