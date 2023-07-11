Однако в ГСЧС утверждают, что Киевская администрация также имеет право отправлять уведомления. Что заявляют об экстренных известиях – сообщает 24 Канал.

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Что заявили в КГГА

Из-за громких экстренных сообщений о воздушной тревоге киевляне начали массово жаловаться. Чтобы успокоить конфликты в КГГА решили прокомментировать ситуацию с отправкой уведомлений.

По словам администрации, экстренные оповещения с громким сигналом о воздушной тревоге и других угрозах рассылает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям через свою систему оповещения. КГГА для информирования использует приложение и официальный телеграм-канал.

Городские власти Киева сообщают о воздушной тревоге только через приложение Киев Цифровой и официальный Telegram-канал КГГА,

– говорится в сообщении пресс-службы.

В ГСЧС сделали противоположное заявление

В пресс-службе ГСЧС сообщили, что с 2022 года во время проведения модернизации оповещения населения об угрозе, прежде всего – воздушной тревоге, была реализована система предупреждения вместе с операторами мобильной связи. Кроме того, несколько дней назад в ГСЧС заявили, что уведомления посылают не они, а КГГА.

В настоящее время спасатели объяснили, как работает система оповещения граждан об угрозе. По их словам, в настоящее время система оповещения настроена и разрешает областным и Киевской городской военным администрациям рассылать информацию об угрозе.

"В настоящее время система оповещения настроена и позволяет областным и Киевской городской военным администрациям рассылать информацию об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций и угрозах военного характера населению на мобильные телефоны в своих регионах, поскольку в соответствии с Кодексом Гражданской защиты Украины к полномочиям местных государственных администраций в сфере гражданского защите принадлежит обеспечение оповещения и информирования населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций", – говорится в сообщении ГСЧС.