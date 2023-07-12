Вікна з рамою відлетіли на кілька метрів: у Києві вибухнув туристичний балон в багатоповерхівці

У Дарницькому районі Києва вибухнув балон та спалахнула пожежа на третьому поверсі житлового будинку. У мешканців повибивало вікна.

Інцидент трапився вранці 12 липня. Рятувальників люди викликали о 08:10 у багатоповерхівку на вулиці Драгоманова, 2.

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Що відомо про вибух в багатоповерхівці Києва

За попередньою інформацією, на балконі стався вибух туристичного балончика. О 08:31 (12 липня – 24 Канал) загоряння на площі 3 квадратних метри ліквідували,

– заявили в ДСНС.

Рятувальники повідомили, що жертв та постраждалих немає.

У телеграм-каналі "Київ Оперативний" написали, що вибух трапився орієнтовно о 8 годині ранку 12 липня на Драгоманова, 2, у квартирі на 3 поверсі житлового будинку.

Вибухнуло так, що аж вікна з рамами випали. Потім ще й почалась пожежа,

– повідомляли очевидці.

Вибух балончика в Києві: дивіться відео

У київській квартирі вибухнув туристичний балончик / Фото ДСНС

Рятувальники вкотре закликали людей дотримуватись основних правил пожежної безпеки:

не зберігати вибухонебезпечні, легкозаймисті речовини та предмети в житлових приміщеннях;

тримати балони якомога далі від сонячних променів та від дії високих температур.

У Києві пролунав вибух на заправці

У Дніпровському районі Києва 9 липня пролунав вибух на автозаправці. Причиною послугувало те, що машина на високій швидкості влетіла в колону з пальним.

Через це вибух був миттєвим. Буквально відразу почалась пожежа в машині та на території навколо. Через загрозу вибуху люди почали тікати з місця інциденту. Детальніше про це – читайте за посиланням.

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