Вікна з рамою відлетіли на кілька метрів: у Києві вибухнув туристичний балон в багатоповерхівці
Джерело:ДСНС
У Дарницькому районі Києва вибухнув балон та спалахнула пожежа на третьому поверсі житлового будинку. У мешканців повибивало вікна.
Інцидент трапився вранці 12 липня. Рятувальників люди викликали о 08:10 у багатоповерхівку на вулиці Драгоманова, 2.
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Що відомо про вибух в багатоповерхівці Києва
За попередньою інформацією, на балконі стався вибух туристичного балончика. О 08:31 (12 липня – 24 Канал) загоряння на площі 3 квадратних метри ліквідували,
– заявили в ДСНС.
Рятувальники повідомили, що жертв та постраждалих немає.
У телеграм-каналі "Київ Оперативний" написали, що вибух трапився орієнтовно о 8 годині ранку 12 липня на Драгоманова, 2, у квартирі на 3 поверсі житлового будинку.
Вибухнуло так, що аж вікна з рамами випали. Потім ще й почалась пожежа,
– повідомляли очевидці.
Вибух балончика в Києві: дивіться відео
У київській квартирі вибухнув туристичний балончик / Фото ДСНС
Рятувальники вкотре закликали людей дотримуватись основних правил пожежної безпеки:
- не зберігати вибухонебезпечні, легкозаймисті речовини та предмети в житлових приміщеннях;
- тримати балони якомога далі від сонячних променів та від дії високих температур.
У Києві пролунав вибух на заправці
У Дніпровському районі Києва 9 липня пролунав вибух на автозаправці. Причиною послугувало те, що машина на високій швидкості влетіла в колону з пальним.
Через це вибух був миттєвим. Буквально відразу почалась пожежа в машині та на території навколо. Через загрозу вибуху люди почали тікати з місця інциденту. Детальніше про це – читайте за посиланням.
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