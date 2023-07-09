У мережі з'явилося відео моменту ДТП. Станом на 18:30 пожежу вже ліквідували, повідомляє 24 Канал.

До теми Машина на великій швидкості в'їхала в колонку з пальним: нові подробиці пожежі на АЗС в Києві

Авто влетіло в колонку з пальним

У мережі оприлюднили відео з АЗС, де 9 липня сталася потужна пожежа. На ньому можна побачити, як легковик влетів у колонку з пальним.

Вибух був миттєвим – вогонь охопив автівку та територію навколо. Люди почали втікати з місця події, адже через займання вся АЗС могла злетіти в небо.

Дивіться відео моменту ДТП

Варто прочитати Знищені авто та техніка: Кличко розповів про наслідки масштабної пожежі на АЗС у Києві

Правоохоронці почали розслідування

У поліції Києва повідомили, що столичні правоохоронці встановлюють обставини ДТП, внаслідок якої загорілася АЗС.

Поліцейські опитують свідків автопригоди та проводять першочергові слідчі дії. До поліції Києва надійшло повідомлення про загоряння авто та автозаправної станції на Броварському проспекті. На місце події виїхали слідчо-оперативна група поліції Києва з розслідування ДТП, лікарі та працівники ДСНС, які ліквідували пожежу,

– мовиться у повідомленні.

Авто влетіло в колонку з пальним: відео

За попередніми даними, водій автомобіля Audi 2002 року народження не впорався із керуванням та влетів у колонку на автозаправній станції. Наразі відомо про трьох постраждалих, зокрема:

водій авто,

пасажир 2006 року народження,

оператор АЗС 1975 року народження.

Усі вони зазнали опіків різного ступеня тяжкості. Лікарі госпіталізували потерпілих. Наразі їм надають необхідну медичну допомогу.

Також внаслідок пожежі пошкодилися кілька транспортних засобів. Правоохоронці готуються відкрити кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які ним керують".

Дивіться фото з місця події / Фото поліції Києва та ДСНС