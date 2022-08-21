Призвал уничтожать украинцев: появились кадры с убитым горем дугиным после взрыва авто с дочерью

В субботу 20 августа автомобиль дочери главного идеолога "русского мира" взорвался под Москвой. В сети опубликовали фото, на котором видно убитого горем александра дугина, прибывшего на место происшествия.

Как рассказали росСМИ, транспортное средство взлетело в воздух около 22:00 на Можайском шоссе, передает 24 канал. Во время движения по нему принадлежавший дочери дугина Дарьи Land Cruiser Prado взорвался. Девушка вместе со своим водителем погибли на месте происшествия.

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идеолог "русского мира" убит горем

Вскоре в сеть выложили фотографию, на которой можно увидеть александра дугина на месте взрыва. Мужчина буквально убит горем, ведь в машине погибла его дочь. Интересно, что вместе с ней мог быть он, но почему-то в последний момент передумал ехать в одной машине.



дугин прибыл на место гибели дочери / Фото BAZA

Правоохранители уже открыли уголовное производство по факту убийства. Там также отметили, что в автомобиле, в котором ехала дарья дугина, была заложена взрывчатка. Так что взрыв – совсем не случайность.

Это могло быть покушение на дугина

Как рассказал журналист Андрей Цаплиенко, не исключается версия покушения на самого дугина. Он на этом автомобиле должен был возвращаться вместе с дочерью с фестиваля "Традиция". Правда, почему-то решил не садиться в машину и остаться.

Соответствующую версию уже рассматривают правоохранители в стране-агрессоре. Заметим, что в "ДНР" уже нашли киевский след по этому делу. Псевдоглава псевдореспублики денис пушилин убежден, что это был теракт. И организовали его в Киеве.

Автомобиль дарьи дугиной еще довольно долго горел: смотрите видео

дугин призвал убивать украинцев

Заметим, что александр дугин – не только идеолог "русского мира". Он еще и тот человек, который в публичном пространстве призывал убивать всех украинцев. Так, во время одного из включений он подчеркнул: "Я, думаю, убивать, убивать и еще раз убивать. Больше разговоров никаких не должно быть!"

дугин стремился убийства всех украинцев: смотрите видео

Что нужно знать о дугине

В западных СМИ этого прокремлевского философа, а также пропагандиста называют "главным идеологом" или "мозгом" путина.

Ведь диктатор из кремля использует те принципы неоевразийства, которые продвигает сам дугин.

Заметим, что эти постулаты могли толкнуть путина на полномасштабное вторжение россии в Украину.

Один из тезисов этого прокремлевского философа отмечает, что россия не сможет стать империей без Украины, ведь ее территория должна простираться от Владивостока до Гибралтара.

Добавим, что в 2014 году дугин критиковал путина за то, что он воздерживается от вторжения в Украину, а также философ помогал сепаратистам после побега Виктора Януковича.

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