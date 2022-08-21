Призвал уничтожать украинцев: появились кадры с убитым горем дугиным после взрыва авто с дочерью
В субботу 20 августа автомобиль дочери главного идеолога "русского мира" взорвался под Москвой. В сети опубликовали фото, на котором видно убитого горем александра дугина, прибывшего на место происшествия.
Как рассказали росСМИ, транспортное средство взлетело в воздух около 22:00 на Можайском шоссе, передает 24 канал. Во время движения по нему принадлежавший дочери дугина Дарьи Land Cruiser Prado взорвался. Девушка вместе со своим водителем погибли на месте происшествия.
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идеолог "русского мира" убит горем
Вскоре в сеть выложили фотографию, на которой можно увидеть александра дугина на месте взрыва. Мужчина буквально убит горем, ведь в машине погибла его дочь. Интересно, что вместе с ней мог быть он, но почему-то в последний момент передумал ехать в одной машине.
дугин прибыл на место гибели дочери / Фото BAZA
Правоохранители уже открыли уголовное производство по факту убийства. Там также отметили, что в автомобиле, в котором ехала дарья дугина, была заложена взрывчатка. Так что взрыв – совсем не случайность.
Это могло быть покушение на дугина
Как рассказал журналист Андрей Цаплиенко, не исключается версия покушения на самого дугина. Он на этом автомобиле должен был возвращаться вместе с дочерью с фестиваля "Традиция". Правда, почему-то решил не садиться в машину и остаться.
Соответствующую версию уже рассматривают правоохранители в стране-агрессоре. Заметим, что в "ДНР" уже нашли киевский след по этому делу. Псевдоглава псевдореспублики денис пушилин убежден, что это был теракт. И организовали его в Киеве.
Автомобиль дарьи дугиной еще довольно долго горел: смотрите видео
дугин призвал убивать украинцев
Заметим, что александр дугин – не только идеолог "русского мира". Он еще и тот человек, который в публичном пространстве призывал убивать всех украинцев. Так, во время одного из включений он подчеркнул: "Я, думаю, убивать, убивать и еще раз убивать. Больше разговоров никаких не должно быть!"
дугин стремился убийства всех украинцев: смотрите видео
Что нужно знать о дугине
- В западных СМИ этого прокремлевского философа, а также пропагандиста называют "главным идеологом" или "мозгом" путина.
- Ведь диктатор из кремля использует те принципы неоевразийства, которые продвигает сам дугин.
- Заметим, что эти постулаты могли толкнуть путина на полномасштабное вторжение россии в Украину.
- Один из тезисов этого прокремлевского философа отмечает, что россия не сможет стать империей без Украины, ведь ее территория должна простираться от Владивостока до Гибралтара.
- Добавим, что в 2014 году дугин критиковал путина за то, что он воздерживается от вторжения в Украину, а также философ помогал сепаратистам после побега Виктора Януковича.
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