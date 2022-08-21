Закликав знищувати українців: з'явилися кадри з вбитим горем дугіним після вибуху авто з донькою

У суботу 20 серпня автівка доньки головного ідеолога "руского міра" вибухнула під Москвою. У мережі опублікували фото, на якому видно убитого горем алєксандра дугіна, що прибув на місце події.

Як розповіли росЗМІ, транспортний засіб злетів у повітря близько 22:00 на Можайському шосе, передає 24 канал. Під час руху по ньому Land Cruiser Prado, який належав доньці дугіна дарьї, вибухнув. Дівчина разом зі своїм водієм загинули на місці події.

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ідеолог "руского міра" вбитий горем

Невдовзі у мережу виклали світлину, на якій можна побачити алєксандра дугіна на місці вибуху. Чоловік буквально вбитий горем, адже в автівці загинула його донька. Цікаво, що разом із нею міг бути він, але чомусь в останній момент передумав їхати в одній машині.



дугін прибув на місце загибелі доньки / Фото BAZA

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за фактом убивства. Там також зазначили, що в автівці, в якій їхала дарья дугіна, була закладена вибухівка. Тож вибух – зовсім не випадковість.

Це міг бути замах на дугіна

Як розповів журналіст Андрій Цаплієнко, не виключається версія замаху на самого дугіна. Він цією автівкою мав повертатися разом з донькою з фестивалю "Традиція". Правда, чомусь вирішив не сідати в авто та залишитися.

Відповідну версію вже розглядають правоохоронці у країні-агресорці. Зауважимо, що в "днр" уже знайшли київський слід у цій справі. Псевдоглава псевдореспубліки денис пушилін переконаний, що це був теракт. І організували його в Києві.

Автівка дарьї дугіної ще досить довго горіла: дивіться відео

дугін закликав вбивати українців

Зауважимо, що алєксандр дугін – не лише ідеолог "руского міра". Він ще й та людина, яка в публічному просторі закликала вбивати всіх українців. Так, під час одного з включень він наголосив: "Я, думаю, вбивати, вбивати і ще раз вбивати. Більше розмов жодних не має бути!".

дугін прагнув убивства усіх українців: дивіться відео

Що потрібно знати про дугіна

У західних ЗМІ цього прокремлівського філософа, а також пропагандиста називають "головним ідеологом" чи то пак "мозком" путіна.

Адже диктатор з кремля використовує ті принципи неоєвразійства, які й просуває сам дугін.

Зауважимо, що ці постулати могли штовхнути путіна на повномасштабне вторгнення росії в Україну.

Одна з тез цього прокремлівського філософа наголошує на тому, що росія не зможе стати імперією без України, адже її територія має простягатися від Владивостока до Гібралтара.

Додамо, що у 2014 році дугін критикував путіна за те, що він утримується від вторгнення в Україну, а також філософ допомагав сепаратистам після втечі Віктора Януковича.

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