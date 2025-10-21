Принимает и перерабатывает нефть из РФ: в Венгрии произошел масштабный пожар на крупнейшем НПЗ

В венгерском городе Сазхаломбатта вечером 20 октября произошел взрыв. Пожар зафиксировали на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе страны.

Это предприятие принимает и перерабатывает сырую нефть из России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Telex и Euronews.

Что известно о взрыве и пожаре на крупнейшем НПЗ в Венгрии?

В понедельник вечером на Дунайском нефтеперерабатывающем заводе компании MOL в Сазхаломбатте вспыхнул масштабный пожар. Огонь возник после взрыва на установке AV3, и, по данным местных СМИ, пламя и дым было видно за несколько километров от завода. На место происшествия прибыли десятки пожарных, а уровень тревоги объявили самым высоким.

Пожар на крупнейшем НПЗ Венгрии 20 октября / Видео с аккаунта @MarioBojic в соцсети Х

Компания MOL подтвердила инцидент и сообщила, что пострадавших нет, а причины аварии устанавливаются.

По данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, пожар удалось локализовать к утру вторника, но работы по тушению продолжались и после 9 часов утра. На месте работали более 50 пожарных, а также две мобильные лаборатории, которые контролировали уровень газов в воздухе. Этот уровень оставался ниже допустимых для здоровья показателей.

Местные жители сообщали о взрывах, сильном запахе бензина и серы, а также о красноватом небе над городом:

"Пятнадцать минут назад мы проснулись от звука взрыва на заводе MOL рядом с нами. Небо красное от пламени", – написал один из жителей города Эрд.

"Запах нефти на трассе M6 возле Сазхаломбатты был невыносимым. Гораздо хуже, чем на заправке", – поделился пользователь соцсетей.

Мэр Сазхаломбатты Михай Везер сообщил, что ситуация под контролем, а угрозы для окружающих населенных пунктов нет.

Эксперты очертили пораженную зону и контролируют ситуацию. Общественности ничего не угрожает,

– отметил он.

Компания MOL уточнила, что неисправность вызвала временное усиление факельного сжигания на заводе, но поставки топлива в страну не прерываются.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на инцидент и пообещал провести тщательное расследование обстоятельств пожара.

Справочно! Дунайский нефтеперерабатывающий завод в Сазхаломбатти является крупнейшим и самым современным НПЗ Венгрии, который получает российскую нефть через нефтепровод "Дружба". Сейчас предприятие перерабатывает 8,1 миллиона тонн нефти в год, а само предприятие проектировалось с расчетом на переработку сырой нефти из России.

По данным венгерских СМИ, похожий инцидент на этом НПЗ произошел в июле, когда над заводом поднялся густой черный дым.

