По информации местных властей, в пятницу утром произошел мощный взрыв на предприятии по производству военных взрывчатых веществ в Теннесси. В результате несколько человек погибли или в настоящее время считаются пропавшими без вести.

Также взрыв вызвал разрушение соседних домов и серию меньших взрывов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Что известно о взрыве на военном заводе в США?

Инцидент произошел около 7:45 утра по местному времени и "имел разрушительный характер", сообщил шериф округа Хамфрис Крис Дэвис во время пресс-конференции.

Сейчас у нас есть несколько человек, которые считаются пропавшими без вести. У нас есть несколько человек, мы можем подтвердить, что у нас есть некоторые погибшие,

– сказал Дэвис.

По данным следствия, взрыв произошел на территории компании Accurate Energetic Systems, LLC. Офис шерифа сообщил, что на место прибыли несколько экстренных служб, которые сейчас оценивают ситуацию и локализуют пожар, но из-за риска новых взрывов спасатели избегают непосредственного контакта с этой зоной.

Последствия взрыва на военном заводе в США: смотрите видео

Местные жители рассказывают, что почувствовали сильную волну взрыва: один из жителей, Джентри Стовер, сказал Associated Press, что подумал, будто его дом рухнул. Он сразу понял, что взрыв произошел на том предприятии.

По информации офиса шерифа, Accurate Energetic Systems специализируется на производстве военной взрывчатки. В профиле компании указано, что она поставляет "различные взрывные склады и специальные продукты для Министерства обороны США и промышленного рынка США".

Офис шерифа округа Хикман призвал всех избегать зоны происшествия, пока продолжаются спасательные и аварийные работы.

