За інформацією місцевої влади, у п’ятницю вранці стався потужний вибух на підприємстві з виробництва військових вибухових речовин у Теннессі. Унаслідок цього кілька людей загинули або наразі вважаються зниклими безвісти.

Також вибух спричинив руйнування сусідніх будинків і серію менших вибухів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Що відомо про вибух на військовому заводі у США?

Інцидент стався близько 7:45 ранку за місцевим часом і "мав руйнівний характер", повідомив шериф округу Хамфріс Кріс Девіс під час пресконференції.

Наразі у нас є кілька людей, які вважаються зниклими безвісти. У нас є кілька людей, ми можемо підтвердити, що у нас є деякі загиблі,

– сказав Девіс.

За даними слідства, вибух стався на території компанії Accurate Energetic Systems, LLC. Офіс шерифа повідомив, що на місце прибули кілька екстрених служб, які зараз оцінюють ситуацію та локалізують пожежу, але через ризик нових вибухів рятувальники уникають безпосереднього контакту з цією зоною.

Наслідки вибуху на військовому заводі у США: дивіться відео

Місцеві жителі розповідають, що відчули сильну хвилю вибуху: один із мешканців, Джентрі Стовер, сказав Associated Press, що подумав, ніби його будинок завалився. Він одразу зрозумів, що вибух стався на тому підприємстві.

За інформацією офісу шерифа, Accurate Energetic Systems спеціалізується на виробництві військової вибухівки. У профілі компанії вказано, що вона постачає "різні вибухові склади та спеціальні продукти для Міністерства оборони США та промислового ринку США".

Офіс шерифа округу Хікман закликав усіх уникати зони події, поки тривають рятувальні та аварійні роботи.

