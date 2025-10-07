Про це пише 24 Канал з посиланням на Le Parisien. Очевидці кажуть, що вибух пролунав після того, як біля резиденції прем'єра спалахнув автомобіль.

Дивіться також Суд виніс вирок Ніколя Саркозі: експрезидент Франції 5 років проведе у тюрмі

Що відомо про інцидент у центрі Парижа?

ЗМІ повідомляють, що в Парижі горів фургон на вулиці Варенн у 7-му окрузі Парижа. Внаслідок цього пролунали три вибухи. Також небезпеку становили контейнери зі шкідливими речовинами у салоні авто, але вони не вибухнули. Відомо, що фургон належить компанії Cielis, відповідальній за вуличне освітлення в Парижі.

Біля готелю "Матіньйон" рятувальники встановили периметр безпеки. Полум'я від пожежі, на щастя, не поширилося на сусідні будівлі. В інших частинах столиці над будівлями бачили густу хмару диму.

За словами пожежника, в авто загорілося обладнання, яке використовувалося для виявлення коротких замикань. Вибухи лунали через детонування аерозольних балончиків. Постраждалих унаслідок інциденту не було.

У Парижі загорівся автомобіль біля резиденції прем'єр-міністра: дивіться відео

Газета пише, що пожежа відбулася на наступний день після відставки Себастьяна Лекорню поблизу його резиденції. За кілька десятків метрів від "Матіньйона" посадовець мав зустріч з головою Національних зборів Яелем Браун-Піве, головою Сенату Жераром Ларше та Едуаром Філіппом.

Що відомо про відставку Лекорню?