Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Le Parisien. Очевидцы говорят, что взрыв прогремел после того, как возле резиденции премьера вспыхнул автомобиль.
Что известно об инциденте в центре Парижа?
СМИ сообщают, что в Париже горел фургон на улице Варенн в 7-м округе Парижа. В результате этого прозвучали три взрыва. Также опасность представляли контейнеры с вредными веществами в салоне авто, но они не взорвались. Известно, что фургон принадлежит компании Cielis, ответственной за уличное освещение в Париже.
Возле отеля "Матиньон" спасатели установили периметр безопасности. Пламя от пожара, к счастью, не распространилось на соседние здания. В других частях столицы над зданиями видели густое облако дыма.
По словам пожарного, в авто загорелось оборудование, которое использовалось для выявления коротких замыканий. Взрывы раздавались из-за детонирования аэрозольных баллончиков. Пострадавших в результате инцидента не было.
Газета пишет, что пожар произошел на следующий день после отставки Себастьяна Лекорню вблизи его резиденции. В нескольких десятках метров от "Матиньона" чиновник встречался с председателем Национального собрания Яэлем Браун-Пиве, председателем Сената Жераром Ларше и Эдуаром Филиппом.
Что известно об отставке Лекорню?
Спустя чуть меньше месяца премьер-министр Франции Себастьян Лекорню подал в отставку. Макрон его заявление принял. Лекорню не смог работать из-за игнорирования базовых принципов управления государством и негибкости правительственного состава.
Предположительно, одной из причин увольнения Себастьяна Лекорню стала критика его правительства со стороны оппозиции.
Во вторник, 7 октября, премьер должен был выступить с общеполитическим заявлением перед Национальным собранием.
Лекорню был седьмым премьер-министром Эммануэля Макрона.