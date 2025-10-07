Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Le Parisien. Очевидцы говорят, что взрыв прогремел после того, как возле резиденции премьера вспыхнул автомобиль.

Смотрите также Суд вынес приговор Николя Саркози: экс-президент Франции 5 лет проведет в тюрьме

Что известно об инциденте в центре Парижа?

СМИ сообщают, что в Париже горел фургон на улице Варенн в 7-м округе Парижа. В результате этого прозвучали три взрыва. Также опасность представляли контейнеры с вредными веществами в салоне авто, но они не взорвались. Известно, что фургон принадлежит компании Cielis, ответственной за уличное освещение в Париже.

Возле отеля "Матиньон" спасатели установили периметр безопасности. Пламя от пожара, к счастью, не распространилось на соседние здания. В других частях столицы над зданиями видели густое облако дыма.

По словам пожарного, в авто загорелось оборудование, которое использовалось для выявления коротких замыканий. Взрывы раздавались из-за детонирования аэрозольных баллончиков. Пострадавших в результате инцидента не было.

В Париже загорелся автомобиль возле резиденции премьер-министра: смотрите видео

Газета пишет, что пожар произошел на следующий день после отставки Себастьяна Лекорню вблизи его резиденции. В нескольких десятках метров от "Матиньона" чиновник встречался с председателем Национального собрания Яэлем Браун-Пиве, председателем Сената Жераром Ларше и Эдуаром Филиппом.

Что известно об отставке Лекорню?