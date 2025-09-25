Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

За что посадили Саркози?

70-летнего политика подозревали в том, что его предвыборную кампанию в 2005 – 2007 годах финансировал ливийский режим Муаммара Каддафи. Также были подозрения в коррупции

Но в конце концов Саркози признали виновным в преступном сговоре относительно попыток его близких помощников получить средства из Ливии времен Каддафи для его президентской кампании 2007 года.

Бывший президент проведет время в тюрьме, даже если подаст апелляцию, и приговор гораздо строже, чем многие ожидали, – акцентируют журналисты.

Кроме него, вынесли приговор бывшему помощнику Саркози Клоду Геану и главе МВД и бывшему министру внутренних дел Брису Ортефе.

Геана обвинили в подделке документов и отмывании денег при отягчающих обстоятельствах, торговле влиянием, пассивном взяточничестве и преступном сговоре. Суд хотел посадить его на 6 лет, но из-за состояния здоровья подозреваемого наложил арест в 250 000 евро.

Ортефе виновен в преступном сговоре, соучастии в незаконном финансировании избирательной кампании. Он 2 года проведет в тюрьме и заплатит штраф в размере 50 000 евро.

Как связаны Саркози и Каддафи: смотрите видео France 24

Что сказал Саркози после заседания суда 25 сентября?

Сам Саркози отвергает обвинения.

Если они непременно хотят, чтобы я спал в тюрьме, я буду спать в тюрьме, но с высоко поднятой головой, – цитирует его France Info.

Смотрите комментарии Саркози после оглашения приговора:

Он объявил, что подаст апелляцию. А приговор назвал чрезвычайно серьезным для верховенства права.