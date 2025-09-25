Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

За що посадили Саркозі?

70-річного політика підозрювали у тому, що його передвиборчу кампанію у 2005 – 2007 роках фінансував лівійський режим Муаммара Каддафі. Також були підозри в корупції

Але зрештою Саркозі визнали винним у злочинній змові щодо спроб його близьких помічників отримати кошти з Лівії часів Каддафі для його президентської кампанії 2007 року.

Колишній президент проведе час у в'язниці, навіть якщо подасть апеляцію, і вирок набагато суворіший, ніж багато хто очікував,

– акцентують журналісти.

Окрім нього, винесли вирок колишньому помічнику Саркозі Клоду Геану та очільнику МВС і колишньому міністру внутрішніх справ Брісу Ортефе.

Геана звинуватили в підробці документів та відмиванні грошей за обтяжувальних обставин, торгівлі впливом, пасивному хабарництві та злочинній змові. Суд хотів ув'язнити його на 6 років, але через стан здоров'я підозрюваного наклав арешт у 250 000 євро.

Ортефе винен у злочинній змові, співучасті в незаконному фінансуванні виборчої кампанії. Він 2 роки проведе у в'язниці та сплатить штраф у розмірі 50 000 євро.

Як пов'язані Саркозі та Каддафі: дивіться відео France 24

Цікаво! Reuters нагадує: торік найвищий суд Франції підтвердив вирок Саркозі за корупцію та зловживання впливом. Тоді політика зобов'язали носити електронний браслет протягом року - уперше для колишнього глави французької держави. Зараз браслет зняли. Окремий вирок був і за незаконне фінансування передвиборчої кампанії під час його невдалої спроби переобрання Саркозі у 2012 році. Та на остаточне рішення в цій справі чекають наступного місяця.

Що сказав Саркозі після засідання суду 25 вересня?

Сам Саркозі відкидає звинувачення.

Якщо вони неодмінно хочуть, щоб я спав у в'язниці, я спатиму у в'язниці, але з високо піднятою головою,

– цитує його France Info.

Дивіться коментарі Саркозі після оголошення вироку:

Він оголосив, що подасть апеляцію. А вирок назвав надзвичайно серйозним для верховенства права.

Саркозі вважає, що справа політично мотивована.